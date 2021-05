Man muss schon etwas genau hinschauen, um zu bemerken, dass sich in der Hauptstraße 26 – quasi mitten im Wohngebiet – ein Maschinenbau-Unternehmen befindet. Bei „Wick machinery“ werden Maschinen zum Abfüllen von Dosen, Beuteln, Tuben, Becher, Infusionsflaschen und mehr entwickelt. Die Kunden sind Weltmarktführer und namhafte Firmen, Global Player und regionale Betriebe in den Branchen Pharmazie, Chemie, Diagnostik, Kosmetik und Lebensmittel.

Außenstellen-Obmann Fritz Blasnek (li.) und Vera Sares gratulierten Andreas Wick seitens der Wirtschaftskammer zum Firmenjubiläum. NOEN

Der Betrieb mit Hauptsitz in Wien und dem Entwicklungs- und Produktionsstandort in Himberg beschäftigt 14 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund drei Millionen Euro. Beliefert werden Kunden auf allen Kontinenten – mit Ausnahme Australien. Der Bereich Pharmazie macht mit rund 45 Prozent das größte Betätigungsfeld aus, gefolgt von Diagnostik, Lebensmittel und Kosmetik. Die Entwicklung der Abfüll- und Verschluss-Maschinen ist Präzisionsarbeit. Vor allem im pharmazeutischen und medizinischen Bereich müssen oft für einzelne Produkte separate Maschinen entwickelt und auf spezielle Verpackungsmaterialien und -größen abgestimmt werden.

Wick: „Verpackungen werden funktioneller“

„Die Abfülltechnik hat sich in diesem Segment in den letzten zehn Jahren enorm weiterentwickelt“, erklärt Geschäftsführer Andreas Wick. Zum Beispiel muss jedes Fläschchen bei der Produktion nummeriert werden, um bei einem auftretenden Mangel sofort die Schnittstelle ausfindig machen zu können. Auch neue Materialien wie Ökoplastik wären eine Herausforderung. „Vorstellbar“ sind für Wick etwa auch Tuben aus Zellstoff. „Die Verpackungen werden nicht weniger werden, aber funktioneller“, ist er überzeugt. „Wir werden auch in Zukunft nicht die Zahnpasta am Dispenser im Supermarkt holen.“

Das Einzige, was Wick bei der 50-Jahr-Feier betrübte, war, dass sie aufgrund der Corona-Beschränkungen nur bescheiden im kleinen Rahmen stattfinden konnte. Immerhin: „Ich kann jetzt mit meinen Mitarbeitern nach der Arbeit wieder auf ein Bier gehen“, freut sich der Firmenchef. Das habe in den letzten Monaten sehr gefehlt.