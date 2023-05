Pellendorf holt sich den Doppelsieg

Drei Tage lang wurde in Rauchenwarth das 140-Jahr-Jubiläum der örtlichen Feuerwehr gefeiert. Neben dem Festakt am Sonntag war vor allem der Feuerwehrleistungsbewerb des Abschnitts Schwechat-Land das Highlight der Feierlichkeiten. Den Sieg konnte sich in beiden Kategorien Bronze und Silber die Bewerbsgruppe aus Pellendorf holen. Sie legten jeweils die schnellste Zeit beim herstellen einer Löschleitung hin und blieben dazu fast fehlerfrei.

Jeweils dahinter landete die Truppe „Schwadorf 3“. Im Bronze-Bewerbe, wo jedes Temmitglied seine fixe Position hat, schaffte es Velm auf Platz drei. Im Silber-Bewerb, wo jedem Teammitglied vor dem Lauf eine Position zugelost wird, wurde Wienerherberg dritter. Insgesamt nahmen am Leistungsbewerb 35 Gruppen in 49 Durchgängen in Bronze und Silber teil.

140 Jahre Feuerwehr Rauchenwarther Kameraden zeigen restaurierten Opel Blitz

