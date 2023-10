Air France fliegt seit 90 Jahren nach Wien

Eleganz, Design, Haute Couture und Komfort an Bord ist seit inzwischen 90 Jahren das Credo der französischen Fluglinie Air France. Und nachdem Frankreich und Mode unzertrennlich sind hat Xavier Ronze, der Leiter der Kostümwerkstätten des Balletts der Pariser Oper, anlässlich des Gründungsjubiläums eine Originalkleiderkollektion entworfen, die die legendäre Geschichte der Fluglinie widerspiegelt.

Im Rahmen der Feierlichkeiten luden Air France-Country Manager Guido Hackl und der französische Botschafter Gilles Pécout in die Räumlichkeiten der Botschaft, um diese in einer 3D Modenschau den geladenen Gästen und Partnern zu präsentieren. Im Rahmen des Festes stellte sich natürlich auch der Schwechater Flughafen, vertreten durch Andreas Donis und Stefan Ehrengruber, mit einer Geburtstagstorte ein. Immerhin ist Air France seit Anbeginn ihres Bestehens Stammgast in Österreich.

Wenngleich die französische Fluglinie nicht von Anfang an in Schwechat gelandet war. Im Oktober 1933 startete eine Air France Maschine zu einem damals noch abenteuerlichen Flug von Paris nach Bukarest mit Stopps in Straßburg, Nürnberg, Prag, Wien, Budapest und Belgrad. Gelandet war man damals allerdings am Flugfeld Aspern, erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Linienflüge über den heutigen Flughafen in Schwechat abgewickelt.

Bereits in den 1960er-Jahren kamen die ersten Jets wie Sud Caravelle oder die Boeing 727 auf der Verbindung zum Einsatz. Ab 1981 wurde erstmals eine Nonstop-Verbindung zwischen Paris und Wien-Schwechat eingerichtet. Der Höhepunkt in der Geschichte von Air France in Österreich war zweifelsfrei die Landung des legendären Concorde-Überschalljets am 26. Oktober 1984. Passagiere konnten anlässlich des Nationalfeiertages innerhalb weniger Stunden von Wien nach Paris und weiter nach New York abheben.

Inzwischen bietet das Mitglied des Fluglinienverbundes „Skyteam“ seinen Kunden fast 1.000 tägliche Flüge in einem weltumspannenden Netzwerk aus 200 Zielen mit einer Flotte von mehr als 240 Flugzeugen an. Neben zwei wöchentlichen Flügen zwischen Paris und Innsbruck, bedient Air France in Kooperation mit der Tochterairline „Transavia“ bis zu fünfmal täglich den Schwechater Flughafen.