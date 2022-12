Musikverein Klein-Neusiedl wird 50

Werbung

Die letzten zwei Jahre war für den Musikverein Corona-bedingt großteils Pause angesagt. 2023 wird aber wieder in das Programm gestartet. Zu Jahresbeginn findet das traditionelle Neujahrskonzert um 16 Uhr jeweils am 6. Jänner im Volksheim Fischamend und am 8. Jänner im Musikerheim Klein-Neusiedl statt.

Das Programm wird aus einem Best-Of der durch Corona ausgefallenen Konzerte bestehen. Kapellmeister Norbert Kolowrat zeigt sich erfreut: „Die Musiker und ich brennen schon richtig, uns endlich wieder auf der großen Bühne versuchen zu dürfen und unser Können vor Publikum zu präsentieren.“

Außerdem fügt er hinzu: „Bei den Stücken haben wir dieses Mal ganz tief in die Notenkiste gegriffen, da sind einige besonders schöne Schmankerl dabei.“ Nicht nur auf das Neujahrskonzert wird momentan hingearbeitet. Der Musikverein feiert kommendes Jahr nämlich sein 50. Bestandsjubiläum.

Mit einem Jubiläumsmagazin wird auf die Highlights der letzten fünf Jahrzehnte zurückgeblickt. Obmann Hermann Glatzer verrät mit einem Schmunzeln: „Der Musikerheurigen wird 2023 ganz groß gefeiert. Wie ich aus dem Organisationskomitee gehört habe, wird auch schon an einem Comeback unserer beliebten Samstagsunterhaltungsshow gearbeitet.“

