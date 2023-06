Gesangliche Vielfalt zur Geburtstagsfeier in Zwölfaxing

Wenn ein Gesangverein „Geburtstag“ feiert, dann wird gesungen. Logisch. Beim Jubiläumskonzert „30 Jahre Gesangverein Zwölfaxing“ ging der musikalische Teil unter der Leitung von Ilse Storfer-Schmied aber weit über ein simples „Happy Birthday“ hinaus. Unter dem Titel „Musik, Musik, Musik“ feierten am Samstag (10. Juni) die elf Sängerinnen und Sänger gemeinsam mit dem 80-köpfigen Publikum das Jubiläum anhand von 23 Liedern mit musikalisch unterschiedlichster Herkunft.

Dass die jüngere Geschichte des Vereins stark von Frauen geprägt worden ist – seit 2007 standen stets Obfrauen in der Verantwortung – spiegelt sich auch in der aktuellen Besetzung des Chors wider. Zwei Tenor- und eine Bassstimme hatten sich im Zusammenspiel mit vier Alt- und vier Sopran-Stimmen zu behaupten. Ein Unterfangen, welches gut gelungen ist und am Ursprung eines abwechslungsreichen Konzertes gestanden hat. Selbst als um 21 Uhr und mitten in einem Lied kurzzeitig die Lichter im Veranstaltungssaal der Musikschule Zwölfaxing ausgingen, ließ sich das Ensemble – welches auf diesen Moment, eine Eigenheit im Veranstaltungssaal, vorbereitet gewesen ist – nicht verunsichern.

Der Gesangverein Zwölfaxing mit dem Pianisten Arnulf Kohlweiß (Zweiter von rechts). Foto: Peter Gerber Plech

Teilweise von Arnulf Kohlweiß am Flügel begleitet ist dem Gesangverein mit Ilse Storfer-Schmied ein unterhaltsamer Abend gelungen. Beim dem Konzert den Titel gebenden Lied „Musik, Musik, Musik“ von Rudolf Berdach und Johann Schrammel hat sich kurz gezeigt, dass der Gesangverein Zwölfaxing personeller Verstärkung nicht abgeneigt ist. Die Sängerinnen und Sänger haben die ganz hohen Töne nicht durchgehend halten können und darob – unmittelbar vor der Konzertpause – selber leicht irritiert gewirkt.

Ansonsten aber hat sich der Chor gefestigt präsentiert und sich selbstsicher, mutig und letztlich erfolgreich den musikalischen Herausforderungen von „I have a dream" (ABBA), „Blowin' in the wind“ (Bob Dylan), „Wenn der weiße Flieder“ (Franz Doelle) oder „Weit, weit weg“ (Hubert von Goisern") gestellt. Mit Reinhard Meys Lied „Der Antrag“, dessen Aussage seit der Veröffentlichung im Jahr 1977 nichts an seiner Gültigkeit eingebüßt hat, und der alten Wiener Weise über das „Hausherrnsöhnl“ haben Peter Kafka und der von Michael Maw an der Gitarre begleitete Ewald Angetter mit ihren Solo-Auftritten für großen Applaus gesorgt.

Abgerundet worden ist das Jubliäumskonzert mit der Verleihung diverser Auszeichnungen und Urkunden, den Dankesworten von Obfrau Renate Berka und dem Aufruf, dass sich Sängerinnen und Sänger gerne für das aktive Mittun im Gesangverein Zwölfaxing melden sollen. „Eine Jede, ein Jeder kann singen“, machte Ilse Storfer-Schmied den noch Unentschlossenen Mut.