„Das Schwechater“ hebt mit Tonstudio ab

Im Schwechater Jugendhaus nennen ihn alle „Benji“, betritt Benjamin Gstöttner jedoch das Tonstudio im ersten Stock heißt er fortan „BenJo“. Seit mehr als zehn Jahren rappt der ausgebildete Sozialarbeiter mit Leidenschaft. Beruflich ist der 24-Jährige Teil im Jugendzentrumteams des „Römerland Carnuntum“ (RLC). Doch Gstöttner hat dank der Stadtgemeinde nun die Möglichkeit, seine Liebe zur Musik mit seiner Arbeit zu verknüpfen. Und zwar in Form eines Tonstudios im „Das Schwechater“.

„Die Idee gibt etwas mit Musik zu machen gibt es eigentlich schon seit Jahren, mit Benji haben wir nun auch das Know-how“, erklärt Katja Hickl, Leiterin des im Vorjahr eröffneten Jugendhauses. So kümmerte sich Gstöttner um die komplette Ausstattung, nach einer Art Probephase ging das Tonstudio am Freitagabend nun in den Regelbetrieb. „Ab sofort gibt es wöchentlich die Möglichkeit, eigene Songs aufzunehmen“, erklärt der Projektleiter. Bis Jahresende öffnet das Tonstudio einmal fix jeden Freitag.

Tonstudio-Leiter Benjamin Gstöttner ist selbst ein begnadeter Rapper. Foto: Gerald Burggraf

Neuigkeiten veröffentlicht das Jugendhausteam regelmäßig über die Instagram-Accounts „tonstudio_schwechat_rlc“ beziehungsweise „jugendarbeit_schwechat“. Dort können zudem Termine für das Tonstudio ausgemacht werden. „Es braucht ja doch auch Ruhe für die Aufnahme eines Songs“, weiß Gstöttner. Oft würden Jugendliche Gefühle, Probleme oder auch Themen wie Gewalt, Drogenkonsum oder Sex in Form von Rap-Liedern verarbeiten.

Werden diese dann von ihnen veröffentlicht, könnten sie den Jugendlichen bei im Rap nicht unüblichen teils menschenverachtenden Zeilen auch nachteilig ausgelegt werden. Das Jugendhaus-Studio bietet hier eine Art geschützten Raum, bei dem Texte auch besprochen werden können. „Wenn wir das Gefühl haben, der Song passt so, dann dürfen die Jugendlichen ihn mitnehmen“, sagt Gstöttner. Generell steckt hinter dem Projekt ein rausch- und risikopädagogisches Konzept, das er mit Kollege Martin Dworak erarbeitet hat.

Jugendhaus-Leiter Katja Hickl und Jugendstadtrat Marco Luksch freuten sich über die offizielle Eröffnung des Tonstudios im "Das Schwechater". Foto: Gerald Burggraf

Neben dem wöchentlichen fixen Öffnungszeiten sind auch offene Events geplant. So soll einmal im Monat eine Musik- und Rap-Sessions im Aufenthaltsraum im Erdgeschoß stattfinden. „Jeder kann mitmachen, egal ob in Form von Rap, Beatboxen, Singen oder Poetry-Slam“, erklärt der Tonstudio-Leiter. Seine Freude mit dem neuen Angebot hat auch Jugendstadtrat Marco Luksch (SPÖ).

Das Tonstudio sei aus seiner Sicht für Jugendliche durchaus eine Möglichkeit, ihre mögliche negativ Energie hier zu entladen. Und damit nicht anderswo eventuell gar in Form von Gewalt. „Wir wollen hier im Jugendhaus alles Schritt für Schritt umsetzen und den Jugendlichen viele verschiedene Dinge anbieten“, betont Luksch. Als Nächstes gehe man die Gestaltung des Außenbereichs an.

Jugendstadtrat Marco Luksch nahm mit Benjamin Gstöttner spontan einen Rap-Song samt ChatGPT-Text auf. Foto: Gerald Burggraf