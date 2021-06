Bereits gut eingelebt hat sich das neue Team des Jugendzentrums „Aquarium“. Nachdem sich die langjährige Leiterin, Christa Heggenberger, in die Freizeitphase vor der Pension verabschiedet hat, haben Anfang April Marion Rathler, Christoph Ebner, Matthias Steinbauer und Michaela Dietrich übernommen.

„Es ist schwierig, in die Fußstapfen von Christa Heggenberger zu treten, sie hat über Jahre großartige Arbeit geleistet. Wir haben jetzt ein junges, engagiertes Team, das sich ergänzt“, sagt Bürgermeister Thomas Ram (Liste Ram). Nach dem Lockdown läuft der Betrieb im Jugendzentrum nun wieder an. Die Mitarbeiter sind immer zumindest zu zweit für die Jugendlichen da, der Zulauf nimmt nun wieder zu.

Viele Mädchen sind dabei

Besonders froh ist Rathler, dass viele Mädchen erreicht werden. „Wir haben eine starke Mädels-Crew“, sagt sie und verweist darauf, dass normal die Burschen die Mehrheit bilden. Das vierköpfige Team hat bereits einige Ideen. So sind im Sommer eine Bädertour und ein Besuch am Neufeldersee geplant. Auch der Prater sowie eine Fledermauswanderung stehen auf der Ideenliste. Am letzten Schultag ist ein Schulschlussfest geplant. „Das ist für die Kids zum Feiern“, so Rathler.

Mit dem neuen Team ist Fischamend nun in die Jugendarbeit des Römerland Carnuntums integriert. Rathler, Ebner und Steinbauer sind beim Römerland angestellt, Dietrich bei der Stadtgemeinde. „Fischamend ist dadurch vernetzter“, hält Rathler fest. Stadtchef Ram sieht einen Vorteil darin, dass nun verschiedene Aktivitäten gesetzt werden können und es je nach Themenbereich verschiedene Mitarbeiter gibt.