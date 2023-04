Frühlingsaktionen im Schwechater Jugendzentrum „Üdüwüdü"

Jessica Hofegger ist nicht nur Kassier im Vorstand des Jugendzentrums „Üdüwüdü“, sondern im Berufsleben auch Installateurin. Mit ihrer Hilfe und Spendengeldern an das „Ü" wurden in den letzten Monaten die, zuvor schon sehr ramponierten Toiletten saniert. Vereinsobfrau Daniela Pavlicek, sie ist gelernte Elektrikerin, plant nun alle Neonröhren und sonstige Lichter im Jugendzentrum am Zirkelweg, gegen LED-Lampen zu tauschen. Es kommt also wieder Schwung ins „Ü".

Beim NÖN-Lokalaugenschein am Wochenende fand gerade ein Flohmarkt in den Räumlichkeiten statt. Unmengen an Kabel, Laptops, Konsolen haben sich da angesammelt. Auch Brettspiele und gemalte Bilder wurden zum Kauf angeboten. „Als nächstes möchten wir unsere Bar im 'Ü' neu bauen“ meinte die engagierte Obfrau. Der Jugendverein habe den Plan dafür schon als „Herzensprojekt“ bei der Stadtgemeinde eingereicht. „Ich hoffe sehr, dass unser Projekt gewählt wird“, sagt Pavlicek.

Die Üdüwüdü-Mitglieder laden jedenfalls am 9. April zum großen „Üstern“-Fest in die Jugendräume und seit März ist auch jeden 1. und 3. Freitag im Monat Open House am Zirkelweg 3.

