Mit 30 Jahren zum alten Eisen. Dieses Schicksal ereilte nun Marco Luksch, allerdings auf freiwilliger Basis. „Es ist der richtige Zeitpunkt“, erklärt er im Gespräch mit der NÖN seinen Rückzug als Vorsitzender der Jungen Generation der SPÖ (JG) in Schwechat.

Marco Luksch Gerald Burggraf

Immerhin handle es sich um eine Jugendorganisation und er habe das Gefühl, diese Generation als 30-Jähriger nicht mehr zu vertreten. Zudem fordere ihn seine neue politische Aufgabe als Jugendstadtrat voll.

„Wir haben bereits in den letzten Jahren daran gearbeitet, ein neues Team aufzubauen“, ergänzt er. Nun sind sie am Zug. Allen voran die neue Obfrau Miriam Haschka. Die 21-Jährige kommt aus einer politischen Familie, sitzen doch Bruder Benjamin für die SPÖ beziehungsweise Papa Paul für die NEOS im Gemeinderat. Sie selbst begründete vor fünf Jahren die Jungen Grünen in Schwechat mit, damals saß Vater Paul noch für die Öko-Partei im Gremium.

Thema Arbeit genauso wichtig wie Umweltschutz

Mittlerweile entspricht jedoch die SPÖ ihrer politischen Weltanschauung. „Mir sind Themen wie Arbeit oder dass Menschen ein Dach über dem Kopf haben ebenso wichtig wie Umweltschutz“, hält die Studentin fest. Haschka und ihr Vize, der rote Jung-Gemeinderat Marcel Sabotin (20), waren bereits die vergangenen zwei Jahre Luksch‘ Stellvertreter.

Das neu formierte Team will vor allem mit kleinen Projekten Schwechat „lebenswerter und für Jugendliche attraktiver“ machen. Gelungen sei dies etwa bereits durch den neuen Tischtennis-Tisch im Rathauspark, merkt die Obfrau an (siehe Seite 6). Haschka nimmt übrigens auch auf Landesebene als stellvertretende JGNÖ-Vorsitzende eine aktive Rolle ein. Die Schwechater Ortsgruppe zählt zu den wichtigsten in NÖ, mit 20 aktiven Mitglieder zudem zu einer der größeren.

2015 brachte kompletten Neustart

Als Marco Luksch 2014 übernahm war man nur zu dritt – neben ihm gab es noch Benjamin Haschka und Jürgen Rohrer. Zuvor hatte sich der SPÖ-Nachwuchs um Vorgängerin Daniela Fazekas, Tochter von Ex-Bürgermeister Hannes Fazekas, in den internen roten Post-Multiversum-Querelen im Grunde aufgelöst. „Wir haben quasi eine Neugründung vollzogen“, erinnert sich der nunmehrige Stadtrat.

In der Sache oft rebellisch, unterstützten die JG-Funktionäre früh die heutige Bürgermeisterin Karin Baier als unbelastete Alternative zu Fazekas und dessen Vize Gerhard Frauenberger. „Wir wollten 2015 einen kompletten Neustart“, unterstreicht Luksch. Der sei auch gelungen, heute ist die Schwechater JG mit fünf Mitgliedern im Gemeinderat vertreten. Neben dieser Entwicklung blickt der 30-Jährige vor allem auf das soziale Engagement zurück – „wir haben in diesen sieben Jahren rund 12.000 Euro für wohltätige Zwecke gespendet.“