Wienerherberger Feuerwehr gründet Jugendgruppe

Mit der Wahl des neuen Kommandos um Feuerwehrchef Anton Fuchs stand ein großes Ziel fest: In Wienerherberg sollte eine Jugendgruppe gegründet werden. Im vergangenen Herbst war es so weit, kürzlich fand die erste Jugendstunde statt.

Tamina Gilges ist für die Jugendgruppe zuständig. Foto: FF Wienerherberg

Derzeit setzt sich der Nachwuchs aus elf Mitgliedern zusammen, wobei „viele neunjährige Kinder bereits in den Startlöchern stehen, um in den kommenden Monaten ebenfalls beitreten zu dürfen“, erklärt Eva Seisenbacher, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Beitreten können Kinder zwischen 10 und 15 Jahren, die Jugendstunden finden jeweils freitags von 16.30 bis 18.30 Uhr statt. Ziel ist es, den Jungfloriani erste Einblicke in das aktive Feuerwehrleben zu gewähren oder eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. „Spiel und Spaß“ komme laut Seisenbacher aber nicht zu kurz.

Langfristig soll mit der Jugend natürlich auch die aktive Mannschaft unterstützt werden, mit 15 Jahren können sie Teil des Teams werden. In Summe rückte die Feuerwehr im Vorjahr 19 Mal aus, wobei zwölf Einsätzen technische wie Unfälle waren und vier tatsächliche Brandereignisse.

