„Salon Batik“: Beethoven-Variationen zum Start im Schloss Ebergassing

Es war ein würdiger Auftakt für die Konzertreihe „Salon Batik“ im Schloss Ebergassing. Der Wiener Pianist Bernhard Parz und sein Münchner Kollege, Cellist Jörg Ulrich Krah, spannten bei ihrem Auftritt am Donnerstag (28. September) einen Bogen vom frühen Werk Ludwig van Beethovens bis zum reduzierten ausgereiften Spätwerk des Komponisten. „Es ist eine Freude diesen beiden Musikern zuzuhören und zuzusehen“, meinte eine Konzertbesucherin begeistert.

Das Duo stellte im ersten Teil der Darbietung Beethovens Sonate für Klavier und Violoncello g-moll op. 5/2 dem zeitgenössischen Werk „postscriptum zu B.2“ von Georg Kratzer (1935 bis 2019) gegenüber. Für Kratzers Komposition griff Parz nicht nur in die Tasten sondern auch in die Saiten des Bösendorfer Flügels in Batiks Salon. Nachdem es sich bei diesem Salon eigentlich um Roland Batiks Wohnzimmer handelt, passten in den circa 70 m² großen Raum etwa 50 Zuschauerinnen und Zuschauer, die beiden Musiker und zwei große Bösendorfer Flügel. „Das ist Kammermusik im besten Sinne“, freute sich Parz. Die Nähe zum Publikum, so der Pianist, sei äußerst inspirierend.

Klassik im Renaissance-Ambiente bei Wein und Brot

In der Pause des Konzerts lud Schlossherr Georg Aichelburg-Rumerskirch im Kaminzimmer zu Wein und Brot. Nach der Pause verwöhnte das Duo die Ohren des Publikums mit Variationen slowakischer Volksweisen von Bohuslav Martinu und dem späten Werk Beethovens Sonate für Klavier und Violoncello A-Dur op. 69.

Zwei Zugaben erklatschten sich die Besucher. Mit dem subtilen Werk Fantasiestücke für Violine, Viola und Klavier, op. 57, Nr.4, von Robert Fuchs (1847 bis 1927) verabschiedete sich das international hochgelobte Duo in Ebergassing. Die weiteren Schlosskonzerte am Freitag und Samstag waren restlos ausverkauft. Den Abschluss bildet heute Sonntag um 11 Uhr eine Jazzmatinee mit dem Titel „The Art of Duo“ mit Roland Batik am Klavier und Heinrich Werkl am Kontrabass.