Flughafen Schwechat: Ryanair will AUA vom Thron stoßen

29 Fluglinien steuerten im Vorjahr den Schwechater Flughafen an. Unangefochtene Nummer eins war wenig überraschend Austrian Airlines (AUA). Die heimische Tochter der deutschen Lufthansa beförderte rund elf Millionen Passagiere, was einem Marktanteil von etwa 47 Prozent entspricht. Die gesamte Gruppe mit Lufthansa, Brussels Airlines, Eurowings und Swiss erreichte übrigens exakt 52 Prozent. Hinter dem Platzhirsch AUA landete die irische Billigairline Ryanair und ihre österreichische Tochter Lauda mit knapp 21 Prozent Marktanteil.

Ryanair konnte 2022 ihre Fluggastzahlen in Schwechat als nahezu einzige Airline gegenüber dem Rekordjahr 2019 massiv steigern. So entsprachen die rund fünf Millionen Passagiere einen Zuwachs von beachtlichen 86,2 Prozent gegenüber jenen drei Jahre zuvor. Und geht es nach dem Airline-Vorstandsvorsitzenden Eddie Wilson ist die Fahnenstange damit noch längst nicht erreicht. Wie der Fluglinienchef im Rahmen einer Pressekonferenz zu den Plänen für den Winterflugplan festhielt, sollen die Fluggastzahlen auf 6,2 Millionen jährlich steigen.

Zwei neue Ziele, ein zusätzliches Flugzeug

Damit liegt man zwar noch deutlich hinter der AUA, doch die angepeilte Steigerung soll den Weg, in den nächsten Jahren zur größten Passagierfluggesellschaft in Schwechat zu werden, untermauern. Erreichen will Ryanair dies unter anderem mit einem erweiterten Winterflugprogramm. Dieses wird aus 55 Destinationen bestehen, mit dem norditalienischen Treviso und Polens Hauptstadt Warschau befinden sich darunter auch zwei neue Ziele. Zudem werden Frequenzen von 20 Strecken, etwa nach London oder Mailand, ausgebaut.

Teil des Expansionsplans der Iren ist es, ein weiteres Flugzeug in Schwechat zu stationieren. Damit stehen im Winter 2023/24 insgesamt 18 Flieger zur Verfügung. Die zusätzliche Maschine würde alleine eine Investition von 100 Millionen Dollar (rund 93 Millionen Euro) in die Schwechater Basis bedeuten. Zudem schaffe man so mehr als 30 Arbeitsplätze für Piloten, Kabinenpersonal und Ingenieure. Ryanair beschäftigt laut eigenen Angaben 540 Mitarbeitende am Standort.

Bei der AUA reagiert man auf NÖN-Anfrage wenig beeindruckt, allerdings auch nicht sehr konkret auf die Kampfansage aus Irland. Vielmehr hält man fest, dass Austrian Airlines „weiterhin die Konstante am rot-weiß-roten Himmel sowie am Flughafen Wien“ sei und das auch bleiben werde. Im selben Atemzug wird auf die Halbjahreszahlen verwiesen, die der AUA mehr als sechs Millionen Passagiere bescheinigen. Der starke Anstieg aus dem Vorjahr setze sich damit fort.