Es war der Vormittag des 4. September, als ein ASK-Mitglied am Sportplatz ankam und eine verwüstete Sportplatzkantine vorfand. Jemand schlug, womöglich in der Nacht zuvor, das Fenster ein und durchstöberte die Kantine. "Er stahl das Kantinengeld in Höhe von circa 40 Euro", berichtete Klubobmann Emrah Kaplanoglu.

Schmerzhafter sei aber der entstandene Sachschaden. "Die Jalousie und das Fenster sind kaputt. Wir haben Kontakt mit der Versicherung aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf 3000 bis 4000 Euro." Andere Wertgegenstände, wie Fernseher, hat der oder die Täter nicht mitgehen lassen.