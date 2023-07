Fischamender Spielleut feiern Premiere unter freiem Himmel

„25 Jahre, ja, das sind eine lange Zeit“, sagt Franz Herzog, Regisseur der Fischamender Spielleut vor Beginn der Vorstellung. Er erinnere sich noch gut an ihr erstes Stück „Geschichten aus dem Wienerwald“ von Ödön von Horváth. Sogar der Standard habe darüber berichtet, die Aufführung gar als „Welttheater“bezeichnet, was Herzog „leicht übertrieben“ finde, „aber immerhin“.

Für das nun 25. Stück „Kasimir und Karoline“ tauschten die Spielleut den üblichen Veranstaltungsort, das Fischamender Volksheim, gegen den Pfarrhof. Und daran sei auch Fischamends Bürgermeister Thomas Ram (RAM) nicht ganz unschuldig, der die Idee einer Open Air-Veranstaltung stark befürwortet habe. „In 25 Jahren habe ich kein Stück verpasst und ich weiß wie viel Engagement und Arbeit dahintersteckt. Ich danke den Fischamender Spielleuten für die gute Unterhaltung und auch dafür, dass sie mit ihren Vorstellungen etwas zum Nachdenken anregen“, so Ram.

Eine Geschichte voller Tohuwabohu

Eigentlich spielt „Kasimir und Karoline“ ja am Münchener Oktoberfest. Die Spielleut adaptierten das Stück jedoch und verlegten die Szenarie in den Wiener Prater. Kasimir, Partner von Karoline, verlor seine Arbeit und ist am Erdboden zerstört, während Karoline einfach nur das Leben genießen und feiern will. Und das tut sie, als sie durch Zufall den eleganten Schürzinger trifft, der eigentlich nie einen Tropfen Alkohol anrührt und letztlich doch dem Rausch des Alkohols und der Liebe verfällt.

Er bleibt aber nicht der einzige, der einen Blick auf Karoline geworfen hat, während die Beziehung zwischen ihr und Kasimir weiter in die Brüche geht. Bis zum 29. Juli kann die Vorstellung jeweils von Donnerstag bis Sonntag besucht werden.