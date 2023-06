Fischamender Spielleut spielen im Pfarrhof erstmals „Open Air“

„Die Wahl ist auf das Volksstück 'Kasimir und Karoline' gefallen, da ich den Autor Ödön von Horvath sehr schätze. Er erinnert mich sehr an Nestroy und lässt neben der Dramaturgie gewissen Humor mit einfließen“, erklärt Franz Herzog, Regisseur und Obmann der Fischamender Spielleut. Normalerweise spielt „Kasimir und Karoline“ am Oktoberfest in München. Durch die österreichische Interpretation von Herzog wird das Stück auf den Prater verlegt.

Für die entsprechende Kulisse wird der Rasen im Pfarrhof sorgen. So birgt die Jubiläumsvorstellung auf mehrfache Weise Neuheiten. Zum einen ist dies der erste Sommerauftritt und zum anderen das Open-Air-Debüt der Schauspielgruppe. „Das Stück spielt am Rande des Praters. Daher muss man auch keine Bühne aufbauen. Zwischen den Bäumen werden Bierbänke aufgestellt und die Szenerie mit selbst aufgenommenen Hintergrundgeräuschen des Wiener Praters unterlegt“, verrät Herzog.

Der Pfarrhof wird ab 1. Juli die Kulisse für das neue Stück der Fischamender Spielleut bilden. Foto: Gerald Burggraf

Der Garten des Pfarrheims sei zudem mit Blick auf den Fischaturm und die Kirche St. Michael ein idyllisches Ambiente und könne einem größeren Publikum Platz bieten. Ob künftig weitere Vorführungen von den Spielleuten in der warmen Jahreszeit zu erwarten sind, lässt Herzog offen. Das Datum der Vorstellung sei der Szenerie des Stücks geschuldet. „Eine Open Air Veranstaltung birgt auch Mehraufwand. Es müssen Gerüste aufgestellt und wasserdichte Scheinwerfer angeschafft werden“, zeigt der Regisseur auf.

Ideale Rollenbesetzung und Neuzugänge

Mit Anfang Juni hat jedenfalls der Ticketvorverkauf begonnen. Via Online-Saalplan können Spielleut-Fans ihre Wunschsitzplätze reservieren. Der Kartenpreis für Erwachsene liegt bei 25 Euro, für PensionistInnen und Studierende gibt es Ermäßigungen. Ein Drittel der Sitzplätze ist barrierefrei, es können vier Rollstuhlplätze eingerichtet werden. Gespielt wird ab 1. Juli jeweils von Donnerstag bis Sonntag ab 20.30 Uhr (siehe Infobox unten).

„Wer genuss- und niveauvolle Sommerspiele genießen will, sollte sich unsere Interpretation von Kasimir und Karoline ansehen“, rührt Ensemblemitglied Ingrid Herzog-Müller bereits die Werbetrommel. Die ideale Besetzung der Hauptrollen hat Regisseur Franz Herzog mit den jungen Talenten Lukas Augsberger als Kasimir und Sabrina Kotlan als Karoline gefunden. „Es ist wichtig, für diese Rollen Menschen einzusetzen, die nach Abenteuer und Erfüllung suchen und nicht bereits darauf zurückblicken“, erklärt er. Aber auch für die anderen Rollen habe er sehr geeignete Künstler und Künstlerinnen im Repertoire.

Des Weiteren können sich die Spielleut über drei Neuzugänge freuen: So spielen Benjamin Kührer und Tina Rigler aus Fischamend sowie Regina Sitnik aus Enzersdorf ab 1. Juli erstmals mit. Der Schwadorfer Franz Gregor war bereits Teil der Schauspielgruppe und kehrt nun zum 25-Jahr-Jubiläum im Pfarrhof zurück. Mario Santi, der in der Vergangenheit meist tragende Rollen übernommen hat, ist für die heurige Produktion allerdings verhindert. Er steht nämlich in Schwechat bei den Nestroy-Spielen, die ebenfalls am 1. Juli Premiere feiern, auf der Bühne. Generell bleibt er aber als Schauspieler den Fischamender Spielleut erhalten.

Zum Online-Vorverkauf: