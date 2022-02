Der „geheime“ Badestrand in Pellendorf

Wer in Pellendorf wohnt, werde sich schon bald über echtes „Beach-Feeling“ freuen dürfen, kündigt Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) an. Schließlich befindet sich am Kafkasee ein Badestrand, der von allen Einwohner der Himberger Katastralgemeinde genutzt werden kann. Auch wenn man nicht direkt am See wohnt. Von diesem Angebot macht jedoch kaum jemand Gebrauch, wie eine Zählung der Badegäste ergab.

Um diesen Umstand zu ändern, soll die öffentliche Bademöglichkeit nun attraktiver gestaltet werden. „Die Gemeindeführung wird mit den Badegästen darüber sprechen, wie man dieses kleine Freizeitparadies noch schöner gestalten könnte“, verspricht Wendl. Derzeit steht am See ein kleines Sanitär- und Umkleidehäuschen zur Verfügung, das sich allerdings in einem schlechten baulichen Zustand befindet. Dieses werde von der Gemeinde durch einen neuen Container ersetzt.

Langjähriger Wunsch der Pellendorfer Bevölkerung

Zudem würden zwei fixe Liegen bereitgestellt und um für mehr Schatten zu sorgen, sollen mehrere Bäume gepflanzt werden. „Wir freuen uns auf viele weitere gute Ideen und Vorschläge aus der Bevölkerung, die wir dann auch gerne umsetzen“, ergänzt Gemeinderat Walter Jakob (SPÖ).

Die Initiative für die Neugestaltung des Kafkasees sei von der Himberger Volkspartei ausgegangen. Obfrau Claudia Hofbauer, selbst Pellendorferin, hält dazu im NÖN-Gespräch fest: „Die Umgestaltung der Badeparzelle am Kafkasee ist ein langjähriger Wunsch der Pellendorfer Bevölkerung, den mein Team und ich seit vielen Jahren regelmäßig an die Gemeindeführung weitergeben.“ In der Gemeindevorstandssitzung vor zwei Wochen stand die Neuanschaffung eines Umkleidecontainers für die Badeparzelle auf der Tagesordnung.

Diese Gelegenheit habe Hofbauer nach eigener Aussage genutzt, um das Anliegen erneut zu thematisieren. „Es freut mich sehr, dass nun doch die Ideen der Bevölkerung gefragt sind, wurde dies bei den letzten Terminen eher abgelehnt“, konstatiert die ÖVP-Chefin.

