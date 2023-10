Moosbrunn: Rewe-Konzern begräbt Hoffnung auf Billa-Nachfolge

Es ist und bleibt das erklärte Ziel der Moosbrunner Gemeindeführung. Eine Nachfolgelösung für die Ende April geschlossene Billa-Filiale zu finden. Doch wie Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP) gestern Donnerstag (19. Oktober) in einem ausführlichen Informationsschreiben an die Ortsbevölkerung bekannt geben musste, haben diese Bemühungen einen herben Rückschlag erlitten. Denn Billa-Mutter „Rewe“ sieht nun endgültig davon ab, in Moosbrunn einen Lebensmittelmarkt zu betreiben.

Bis zuletzt habe laut Frühling die Umwandlung in einen Adeg-Markt im Raum gestanden. Der Bürgermeister wähnte sich diesbezüglich „auf einem guten Weg.“ Doch nun flatterte für ihn „völlig überraschend“ die unwiderrufliche Rewe-Absage ins Amtshaus. Der Handelskonzern habe mit betriebswirtschaftlichen Gründen argumentiert, lässt Frühling wissen. Das bestätigt Rewe auch auf NÖN-Anfrage, wo man festhält: „Letztlich hat sich der Standort leider auch für Adeg nicht wirtschaftlich positiv darstellen lassen.“

Gemeinde-Garantie für Kostenbeteiligung obsolet

Zeitgleich ist man bemüht zu betonen, dass Entscheidungen wie diese die Ausnahme wären. Vielmehr sei Rewe bemüht, „Lösung zu finden, mit denen alle gut leben können: die Gemeinden, deren Bewohner:innen – und auch wir als Unternehmen im Rahmen unserer wirtschaftlichen Tätigkeit.“ Diesen Anforderungen hätte der Standort Moosbrunn letztlich nicht entsprochen. Das wiederum lässt Bürgermeister Paul Frühling durchaus irritiert zurück.

Denn die Gemeinde hätte sogar beträchtliche finanzielle Mittel in die Hand genommen, um einen Nahversorger im Ort zu ermöglichen. So habe Rewe laut dem Ortschef eine Kostenbeteiligung in Höhe von 300.000 Euro gefordert. Am Ende glaubt er eine Mehrheit in Bevölkerung und Gemeinderat dafür gehabt zu haben, auch weil das Land NÖ ein Drittel übernommen hätte. In der kommenden Gemeinderatssitzung sollte die Finanzspritze beschlossen werden. „Doch so weit kommt es nun nicht“, gibt sich Frühling zerknirscht.

„Kastl-Greissler“ als mögliche Alternative

Die Enttäuschung ist bei ihm groß, einen positiven Aspekt erkennt er dennoch: „Das einzig Gute daran ist, dass wir nun Klarheit haben und an Alternativen arbeiten können.“ Eine mögliche Lösungsoption will Frühling bereits im benachbarten Mitterndorf (Bez. Baden) gefunden haben. Dort hat die Kastl-Greissler GmbH aus dem waldviertlerischen Jaidhof erst im September einen Selbstbedienungs-Laden eröffnet. Betrieben wird der Nahversorger-Container von der selbstständigen Kauffrau Radi Panic.

Moosbrunns Bürgermeister steht mit der Firma „Kastl-Greissler“ jedenfalls in Kontakt. Frühling sieht darin jedenfalls viel positives. „Mit dem Kastl-Greissler haben wir nun die Möglichkeit, unsere Lebensmittelversorgung nachhaltiger und regionaler zu gestalten. Die Wertschöpfung bleibt in der Region und fließt nicht auf das Konto eines Konzerns“, erlaubt er sich einen kleinen Seitenhieb gegen Rewe. Parallel dazu soll das örtliche Anruf-Sammeltaxi zeitnah zusätzliche Märkte in der Umgebung anfahren.