Das Wort „langfristig“ kam einem beim Gedanken an das Culinarium schon einige Zeit nicht mehr in den Sinn. Wenngleich das „Café Zeitlos“ von Gerhard Vegericht immerhin sechs Jahre lang Teil der Gastromeile war. Doch mit dessen Umzug in ein neues Lokal in der Brauhausstraße (siehe Seite 8), verließ auch der letzte Mieter das seit Jahren stetig sinkende Schiff.

Länger als Vegericht hielt übrigens nur Richard Brandl mit seinem Rockpub durch. Doch der Schwechater Unternehmer schickte sein Bier-Lokal 2017 nach zehn Jahren in „Pension“. Seit Jahren das Sorgenkind im Culinarium von Besitzer Manfred Leiner war jedoch das Restaurant samt Terrasse auf der Rathausseite. Keines der Konzepte hatte lange Bestand.

Burggraf Manfred Leiner: „Es kommt sicher keine Gastronomie mehr.“

Selbst der derzeitige Pächter befindet sich seit gut drei Monaten „auf Urlaub“. Allerdings soll das angesprochen gewesen sein, lässt Leiner im Gespräch mit der NÖN wissen. Pizza-Bäcker Rajko Ostojic wird sein Lokal „Michele“ auch nicht mehr öffnen. „Das Ziel war alle Flächen freizubekommen. Jetzt können wir über das gesamte Erdgeschoß verfügen“, erläutert der Schwechater Baumeister und Gebäudeeigentümer.

Was nun mit der Fläche passieren soll, steht allerdings noch ein wenig in den Sternen. „Wir arbeiten an einer langfristigen Lösung. Aber eins kann ich sagen: Wir werden es nicht mehr als Culinarium nutzen“, stellt Leiner dann doch klar.

Es gebe derzeit verschiedenste Überlegungen. Fix ist zumindest, dass es keine Wohnungen werden. Das wäre vor allem bei den mittleren Lokalen auch schwer umzusetzen, weiß der Baumeister. Mit dem Auszug des letzten Mieters bleiben zudem die Türen des Durchgangs bis auf Weiteres geschlossen.