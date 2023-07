Stadt Schwechat setzt Indexanpassung bei Kinderbetreuung aus

Eigentlich wäre für September eine Erhöhung der Betreuungsbeiträge in den Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt um 16,5 Prozent vorgesehen. Davon will die Stadt nun Abstand nehmen, wie ein Beschluss des Gemeinderats aus seiner jüngsten Sitzung besagt. Die bevorstehende Erhöhung „würde viele Eltern und Obsorgeberechtigte mit einer großen finanziellen Belastung konfrontieren“, begründete Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ), warum man die Index-Anpassung nun doch nicht durchführen will. Und zwar zumindest nicht bis zur nächsten planmäßigen Erhöhung, die für 2025 vorgesehen ist. Die Aussetzung der Erhöhung betrifft die Betreuungsbeiträge für die Nachmittagsbetreuung und die Ferienbetreuung in den Tagesbetreuungseinrichtungen, sowie in den Kindergärten, den Hort, die Frühaufsicht für Volksschulkinder, die Kindererhaltungsbeiträge für auswärtige HPI-Kinder, sowie für Spiel- und Beschäftigungsmaterial.

Die Aussetzung soll eine „dringend benötigte Entlastung“ der Familien schaffen, während gleichzeitig die Qualität und der Zugang zu Kinderbetreuung gewährleistet bleiben soll.