ARGE Chance: Standort in Schwechat für 2024 doch gesichert

Das AMS Niederösterreich muss sparen. Deshalb steht die Finanzierung einzelner Projekt auf dem Prüfstand, einige sollen vor dem Aus stehen. Auch im Fall der ARGE Chance mit Sitz in Brunn/Gebirge, hing die Zukunft der Niederlassung in Schwechat in Schwebe. So wurde es Geschäftsführer Günther Rieck jedenfalls vor wenigen Tagen bei einem Termin in der Landesgeschäftsstelle des AMS NÖ mitgeteilt.

Auswirkungen auf NÖ Soziale Betriebe fürchten Mittelkürzungen durch geringeres AMS-Budget

Doch nun die Wende: Wie Rieck vor wenigen Minuten im NÖN-Gespräch berichtet, hat das Arbeitsmarktservice die Finanzierung für 2024 nun doch fix zugesagt. „Mir wurde mitgeteilt, dass der Standort Schwechat in der derzeitigen Größe gesichert ist“, erklärt er. Damit können die Jobs von fünf Mitarbeitenden und 13 Transitarbeitsplätz auf ein weiteres Jahr garantiert werden - Verträge gelten laut Rieck stets nur für ein Jahr.

Die ARGE Chance bietet als sozialökonomisches Unternehmer vor allem Langzeitarbeitslosen einen Übergangsjob, um sie wieder fit für den Arbeitsmarkt zu machen. AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern bestätigt der NÖN den Fortbestand der Finanzierung. Ein fixes Aus des ARGE-Standortes sei aber nie kommuniziert worden. „Wir haben gesagt, wie prüfen die Unterlagen und das haben wir getan“, hält Kern fest.

Baier: AMS-Schwenk ist „extrem erfreulich“

Im Vorfeld waren die Wogen ob der vermeintlichen Standort-Schließung jedoch hoch gegangen, vor allem von sozialdemokratischer Seite hagelte es Kritik. So bezeichnete SPÖ-Nationalratsabgeordnete Rudolf Silvan in einer Aussendung nur Stunden vor dem AMS-Schwenk am heutigen Dienstag (10. Oktober) die Schließung als „Kahlschlag“ und vermisste bei AMS NÖ-Geschäftsführerin Sandra Kern „jegliches Fingerspitzengefühl.“

Auch Parteikollegin und Bürgermeisterin Karin Baier hätte ein Aus für den ARGE-Standort in ihrer Stadt als „klare Fehlentscheidung“ gesehen. Nun sei es natürlich „extrem erfreulich“, dass die Niederlassung für 2024 erhalten bleibe. Eine Schließung wäre aus ihrer sicht sehr schade gewesen, denn sie vermittle auch immer wieder die ARGE für Gartenarbeiten. Die Klientinnen und Klienten bieten für Private und Unternehmen auch Grünraum- und Gartenarbeiten an. „Und hier ist das Feedback immer sehr gut“, weiß Baier.