Schwechater Unternehmerfamilie haucht Apel-Keller neues Leben ein

Unter dem Markennamen „Zieselrot“ vermietet die Familie Stiburek/Miskulnig bereits zwei ehemalige Kellergewölbe am Schwechater Kellerberg für Veranstaltungen. Die kleinere Eventlocation wuchs aus dem Familienbesitz heraus zur Mietfläche. „Mein Schwiegervater Franz Stiburek hatte schon vor rund 25 Jahren mit der Sanierung begonnen“, erinnert sich Peter Miskulnig. Der größere Keller einige Meter weiter wurde 2009 eröffnet. „Der Apel-Keller ist unser drittes Projekt am Kellerberg“, hält Miskulnig im NÖN-Gespräch fest. Wobei man hier noch ganz am Anfang steht.

„Das Gewölbe ist in einem schlechten baulichen Zustand. Wir müssen von Grund auf sanieren“, betont der Geschäftsführer der Schwechater Handwerksfirma Stiburek. Kein Wunder, steht das Gebäude doch seit November 1991 leer. Letzter Pächter war übrigens die Familie Howorka. Passenderweise „haben wir hier eine gute Expertise im Haus“, ergänzt Miskulnig mit einem Schmunzeln. Die Investitionssumme wird letztlich eine „erhebliche“ sein, fehlt doch unter anderem auch eine Heizung. Letztlich befindet man sich laut Miskulnig jedoch erst in der Konzeptionsphase.

Gastro-Projekt fix, vorerst aber nicht ganzjährig

So werden aktuell innerhalb der Familie Überlegungen gewälzt, was man mit dem Kellerlokal überhaupt genau machen will. „Es wird etwas Gastronomisches werden, aber vorerst sicher kein Ganzjahresbetrieb“, hält der Unternehmer fest. Fix ist auch, dass die Miskulnigs den Betrieb nicht selbst übernehmen werden, dafür werde man sich einen Partner suchen. „Unser Ziel ist es, im Laufe des Jahres 2024 zu starten“, erklärt Peter Miskulnig. Heuer stehe einmal die Planung an.

Das Projekt „Kellerberg Nummer 3“ ist Miskulnig und seiner Familie jedenfalls einmal mehr eine Herzensangelegenheit. „Ich habe gehört, dass das Lokal zum Verkauf steht und bevor es irgendjemand kauft, haben wir zugeschlagen“, lacht der leidenschaftliche Teilzeit-Eventprofi. Einerseits hätte die Familie eine ganz besondere Beziehung zum Kellerberg, andererseits ist die Erhaltung eines traditionsreichen Ortes wie den alten Gewölben ein großer Antrieb.

Kaufdeals gingen im Vorjahr über die Bühne

„Ich bin der Überzeugung, dass es Orte braucht, wo sich Leute treffen können. An sich sind es ja tote Gewölbe, erst mit den Leuten erwacht es zum Leben“, ist Miskulnig überzeugt. Zudem sehe er es gerne, wie „Dinge wachsen“. Ideen gebe es jedenfalls genug, nun lasse man sie sich entwickeln. Abgewickelt werden sämtliche Veranstaltungs- und Gastro-Projekte der Schwechater Familie übrigens über die „Bellrose Place Appartement- und Gastronomiegesellschaft m.b.H.“.

Angekauft wurde das Lokalgebäude direkt neben der Kellerschenke Frank im Vorjahr. Im Dezember 2022 folgte der Kaufdeal mit der Stadtgemeinde Schwechat über die vorgelagerte Schanigartenfläche, die in der Vergangenheit nur verpachtet wurde. Der Beschluss im Gemeinderat fiel einstimmig aus, der Quadratmeterpreis wurde mit 150 Euro festgelegt. Damit war die Basis für das neue Miskulnig-Projekt geschaffen.

Wiederbelebung einer Jahrhundert-Erfolgsgeschichte

Bis dem prestigeträchtigen Apel-Keller jedoch neues Leben eingehaucht wird, mussten mehr als 30 Jahre vergeben. Denn der letzte Gastronomiebetrieb datiert aus dem Jahr 1991. Damals entschied sich die Pächterfamilie Howorka aufgrund von unterschiedlichen finanziellen Auffassungen mit den damaligen Eigentümern den Betrieb nicht fortzuführen. „Wir hatten das Lokal zwei Jahre lang, bis November 1991“, erzählt Peter Howorka im NÖN-Gespräch. Seither stand das Gebäude leer.

Die Erfolgsgeschichte der Heurigenlokale am Kellerberg startete Ende des 19. Jahrhunderts. „Im April 1887 verlieh der damalige Bürgermeister Franz Freytag dem Schwechater Georg Lang, der am Hauptplatz Nr. 22 eine Gastwirtschaft betrieb, die erste Konzession für die Ausschank von Wein in einem der Keller am Kellerberg“, schrieb Stadt-Historiker Adolf Eszöl im Zuge seiner NÖN-Serie „Anno Dazumal“. Danach sollte noch sechs weitere Konzessionen vergeben werden.

Nach dem Badbesuch zum Kellerberg

Die Tradition der Kellerschenken in Schwechat sollte sich bis Ende der 1980er sowie Anfang der 1990er-Jahre halten. Peter Howorka erinnert sich: „Ab 19 Uhr hat es sich langsam gefüllt. Bei 200 Sitzplätzen war schon was los, die Leute sind oft nach dem Bad gekommen.“ Gut die Hälfte der Gäste waren Schwechater, die anderen aus Wien - vornehmlich aus Simmering.

An einen Abend im August Anfang der 1990er-Jahre erinnert sich der heutige SPÖ-Gemeinderat ganz besonders. „Es war damals extrem heiß und gut die Hälfte des Gartens, es müssen so um die 150 Leute gewesen sein, blieben bis 2 Uhr. Denn schlafen konnten sie bei der Hitze eh nicht“, berichtet Howorka mit einem Augenzwinkern.

