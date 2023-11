„Kerzenklänge“ Schwechater Musikschullehrer spielen in der Rothmühle auf

Foto: NÖN, Brigitte Wimmer

V on klassischen Klänge bis zu Hits der Kult-Band ABBA werden am 12. November im Schloss Rothmühle erklingen. Denn dann laden vier Lehrende an der Joseph Eybler-Musikschule zum Konzert mit dem Titel „Kerzenklänge“.