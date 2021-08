Halbzeit beim abwechslungsreich gestalteten Ferienspiel in Leopoldsdorf. Mit einem Spielenachmittag des ARBÖ, einer von den Kinderfreunden organisierten aufregenden "Reise um die Welt" und dem Sicherheitstag der örtlichen Feuerwehr standen in den letzten Tagen Top-Anlässe für die Jüngsten und Jungen der Gemeinde auf dem Programm.

Ob Mühle, Dame, Uno oder Mensch ärgere dich nicht – beim von 11 Kindern besuchten Spielenachmittag des ARBÖ-Ortsklubs konnte sich der Nachwuchs am vergangenen Mittwoch (4. August) mit Eltern, Großeltern oder den Organisatoren Peter Hampl, Claudia und Robert Goldschmid messen.

Zwei Tage später stiegen gleich 85 Kinder in den virtuellen Ferienflieger der Kinderfreunde ein und traten ihre "Reise um die Welt" an. Als Giraffen, wilde Tiger oder Elefanten eroberten die kleinen Reisenden die Kontinente und stellten an acht Stationen ihre Geschicklichkeit und ihre Kreativität unter Beweis. Neben kleinen Geschenken wie einem Welt-Ball oder einem Globus-Schlüsselanhänger für alle Teilnehmer bildete eine Verlosung der zum Thema passenden Preise den krönenden Abschluss eines gelungenen Ferienspiels. "Die schönste Bezahlung für ein solches Fest sind die strahlenden Kinderaugen", meinte Obfrau Pamela Perschlinghofer im Anschluss an den Anlass.

Groß war das Interesse auch am Samstag, als die Feuerwehr die Türen und Tore für die Kinder öffnete. Bei vorbereiteten Stationen waren Neugier, Geschicklichkeit und der angstfreie Umgang mit Wasser gefragt. Der Spaß reichte von der Wasserrutsche über das Weit- und Zielspritzen, das Kistenklettern, die Fahrt mit dem Feuerwehrauto, einen Hindernisparcours, die Anprobe der Uniform bis hin zum Ausprobieren einzelner durch die örtliche Feuerwehr jeweils eingesetzten Geräte.

Und noch ist der Ferienspaß nicht zu Ende. Das Ferienspiel hat, bis am 5. September der Abschluss-Anlass erfolgt, für die Kinder noch einiges auf Lager (vgl. www.leopoldsdorf.gv.at).