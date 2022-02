Spendenbox statt Charity-Tag beim Einkaufszentrum in Schwechat

Normalerweise steht jedes Jahr vor Weihnachten ein ganzer Tag in Werners Punschhütte im Zeichen des guten Zwecks. Gesammelt wird dann am Areal des Einkaufszentrums für die Elterninitiative der Kinder-Krebshilfe Wien-NÖ-Burgenland.

Doch im Vorjahr stand die Pandemie und ein Lockdown der Tradition im Weg, der Benefiz-Punschtag fiel aus. Stattdessen stellten die Betreiber Werner und Sybille Zettl, sie führen auch die Anker-Filiale, an den Öffnungstagen der Punschhütte bis Ende Dezember eine Spendenbox auf.

Am Ende kamen so immerhin 800 Euro zusammen, in normalen Jahren sind es etwa 3.500 Euro. Tradition ist auch, dass die Kaufleute im Ekazent den gesammelten Betrag um 2.000 Euro aufstocken. Damit konnten auch heuer am Ende 2.800 Euro an die Elterninitiative der Kinder-Krebshilfe übergeben werden.

