Leopoldsdorf: DPD unterstützt „Friedensflotte“

Auch heuer stachen im September wieder knapp 100 Schiffe des Vereins „Mirno More“ in See, um im kroatischen Meer alle Sorgen vergessen zu lassen. An Bord der „Friedensflotte“ befinden sich neben der Crew auch bis zu 600 sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, ein großer Teil der jungen Seefahrer sind zudem geistig oder körperlich behindert. „Inklusion steht bei uns an erster Stelle. Bei diesem Segelabenteuer gibt es keine Außenseiter und vor allem keine Barrieren“, hält Vereinsvorstandschef Andreas Bauer fest.

Eines der Schiffe der "Friedensflotte" finanziert der Paketdienst DPD. Foto: DPD Austria

Seit mittlerweile acht Jahren als Schiffspate an der Seite von „Mirno More“, was so viel wie „friedliches Meer“ heißt, steht der Paketdienst DPD mit Sitz in Leopoldsdorf. „Das Ziel von Mirno More ist es Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen zusammen zu bringen und ihnen ein paar schöne und abenteuerliche Tage auf hoher See zu schenken. Diese Mission unterstützen wir gerne“, begründet DPD-Geschäftsführer Rainer Schwarz die 6.000-Euro-schwere Vereinsförderung.

Zudem betont er, dass man im Unternehmen „soziale Verantwortung sehr ernst“ nehme. „Engagement für die weniger starken Mitglieder unserer Gesellschaft ist bei DPD gelebte Unternehmenskultur und eine echte Herzensangelegenheit“, ergänzt Schwarz.