Fischamend: Durchgehende Betreuung heuer im eigenen Kindergarten

Die Kinderbetreuung in den neun Ferienwochen im Sommer ist für viele berufstätigen Eltern eine Herausforderung. In Fischamend hat man schon vor einigen Jahren darauf reagiert und bietet seither eine durchgehende Ferienbetreuung an. Geschlossen werden die drei Kindergärten dort nur noch eine Woche Anfang August.

Nun wurde das Angebot insofern noch ausgebaut, als den Eltern auch zugesagt wurde, dass jedes Kind im Sommer in seinem eigenen Kindergarten betreut wird. „Jedes Kind in seinem Kindergarten, lautete unser Motto für den Sommer. In der gewohnten Umgebung fühlen sich die Mädchen und Buben doch am wohlsten”, erklärt Familiengemeinderätin Christina Hoffmann (Liste RAM). Die Eltern konnten also ihre Kinder zu den gewohnten Zeiten in den Kindergarten bringen bzw. von dort abholen. Dazwischen gab's für die Kinder Frühstück und Mittagessen und natürlich jede Menge Spiele.

„Die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und den Kindergärten sowie Hort funktioniert bestens. Die Betreuungs-Teams haben sich auch heuer wieder volle Mühe gegeben, dass die Kids ihren Ferienspaß hatten. Ein großes Dankeschön dafür“, spricht der zuständige Stadtrat Thomas Bäuml zum Ende der Ferien allen Beteiligten aus. Dem schließt sich auch Bürgermeister Thomas Ram an und merkt nicht ohne Stolz an: „Fischamend als Kinderstadt hat auch in dieser für Eltern so wichtigen Frage der Kinderbetreuung sogar in den Ferien schon längst eine Vorreiterrolle übernommen.”