Der Zubau für die fünfte Kindergarten-Gruppe in der Anton-Dreher-Gasse läuft auf Hochtouren. Im September soll das Ziegel-Gebäude fertig sein. Kostenpunkt: Rund 1,2 Millionen Euro. Doch das war es noch nicht mit den Gemeinde- Investitionen in den zentral gelegenen Betreuungsstandort.

Denn weitere 200.000 Euro fließen in die Erweiterung des Krippen-Angebots für Kinder zwischen 1 und 2,5 Jahren. In der Anton-Dreher-Gasse gibt es bereits zwei Gruppen mit je 15 Kleinstkindern, nun folgt eine weitere. „Denn in den bestehenden zwei Gruppen können zukünftig nicht alle Kinder betreut werden“, weiß Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). Daher habe man beim Land NÖ eine dritte Gruppe beantragt und die Genehmigung erhalten.

Container-Lösung für Krippe

Im Gegensatz zum Kindergarten wird die Krippe allerdings nicht als Massivbau, sondern als Container-Lösung umgesetzt. Die Fundamente und Zuleitungen der technischen Infrastruktur sind bereits hergerichtet. Die Container selbst werden laut Wendl demnächst montiert.

Die dritte Krippen-Gruppe wird ebenfalls mit September den Betrieb aufnehmen. Aktuell gibt es noch frei Plätze: Bei interessierten Himberger Familien, aber auch aus den umliegenden Gemeinden kann Gemeinde-Bedienstete Michaela Lagler unter 02235/86213-36 kontaktiert werden.

„Die Betreuung unserer Kleinsten in der Kinderkrippe genießt einen ausgezeichneten Ruf. Ich bin überzeugt, dass dies auch in der neuen Gruppe gelingen wird“, lobt der Ortschef das Personal. Zudem hält er fest, dass „eine vorbildliche Kinderbetreuung ist der Himberger Gemeindeführung besonders wichtig.“ So ist Wendl überzeugt, dass es eine Form von Lebensqualität sei, wenn Eltern um die fürsorgliche und liebevolle Betreuung ihrer Kinder wissen.