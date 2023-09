Schwechater Opposition blitzt mit Ermäßigung für Mittagessen ab

Mit neuen Förderrichtlinien für einige Subventionen oder Ermäßigungen der Stadtgemeinde hat der Gemeinderat einstimmig Akzente für sozial schwache Familien, Alleinerziehende oder Ein-Personen-Haushalten gesetzt. Dass die Zentralisierung der Einreichstelle sowie die Anhebung der Einkommensgrenzen an die Armutsgefährdungsschwellen richtig und wichtig ist (siehe Artikel unten), sahen auch die Oppositionsparteien so. Dennoch gab es in einem Punkt auch Kritik an der alleinregierenden SPÖ.

So brachten NEOS, Grüne und ÖVP im Rahmen der Beschlussfassung der neuen Richtlinien im Bereich der Kinderbetreuung einen Zusatzantrag ein. Darin forderten das Parteientrio eine 50-prozentige Ermäßigung der Essensbeiträge in Kindergärten und im Hort ein. Anspruchsberechtigt sollte die gleiche Zielgruppe sein, wie bei den anderen Subventionen in der Kinderbetreuung. Zudem soll geprüft werden, ob in Härtefällen icht gänzlich auf den Beitrag für das Mittagessen verzichtet werden kann.

Keine Mehrheit für Zusatzantrag

Allerdings sollte der Zusatzantrag letztlich keine Mehrheit im Gemeinderat finden. Denn sowohl die mit absoluter Mehrheit ausgestattete SPÖ als auch die FPÖ stimmten dagegen. Die Stimmen von NEOS, Grünen, ÖVP und „Gemeinsam für Schwechat“ (GfS) reichte demnach nicht aus. Treibende Kraft hinter dem Antrag ist der pinke Mandatar Paul Haschka, der sich schon seit längerem für genau diesen Punkt einsetzt. Bisher ohne Erfolg, er bezeichnete die erneute Ablehnung der Sozialdemokraten als „Eigentor“.

Doch SPÖ-Bildungsstadträtin Inna konterte und sprach davon, dass sich Schwechat mit den neuen Richtlinien auf dem „Weg zu treffsicheren Förderungen“ befinde. Man müsse das aber Schritt für Schritt angehen und erst die Ergebnisse der nunmehr vorgenommenen Umstellung abwarten. „Wenn sie treffsicher ist, dann werden wir das Essen angehen“, hielt sie fest und versprach eine „Auseinandersetzung“ mit der Oppositionsforderung.