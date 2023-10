Gratis-Mittagessen für hilfsbedürftige Kinder in Fischamend

Als Antwort auf die aktuelle Debatte in der Bundespolitik um den Burger-Sager von ÖVP-Kanzler Karl Nehammer kam es in den vergangenen Gemeinderatssitzung zu einem Dringlichkeitsantrag. Gestellt wurde er von der Bürgermeisterliste RAM. Demnach soll jedem hilfsbedürftigen Kind in Fischamend eine warme Mahlzeit täglich zustehen. „Ich fordere alle anderen Institutionen und Politiker, egal auf welcher Ebene auf, nicht zu diskutieren, sondern zu handeln und unserem Fischamender Beispiel zu folgen“, erklärte Bürgermeister Thomas Ram (RAM) einen Tag vor der Sitzung in einer Videobotschaft.

Der Beschluss im Gemeinderat wurde letztlich einstimmig abgesegnet. Die Sozialförderung ist bereits in Kraft getreten. Jeder, der den niederösterreichischen Heizkostenzuschuss aktuell bezieht, bekommt den anfallenden Betrag für das Essen automatisch von der Gemeinde erstattet. Die Höhe der erstatteten Summe hängt davon ab, welche Einrichtung das Kind besucht und wie oft es dort isst. Falls man den Heizkostenzuschuss noch nicht bezieht, kann man sich an die Gemeinde wenden.

SPÖ gegen Dringlichkeit, aber für Inhalt

Politisch sorgte der Antrag trotz inhaltlicher Einstimmigkeit für Kritik vonseiten der SPÖ. Gemeinderat Zoran Stojanovic stieß sich an der Art der Antragsstellung. „Es ist ein Armutszeugnis, dass der amtierende Bürgermeister bei seinen eigenen Sitzungen einen Dringlichkeitsantrag stellt, obwohl dies legitim ist“, kritisierte er. Tatsächlich ist es alles andere als unüblich, dass (allein-)regierende Gemeinderatsfraktionen Dringlichkeitsanträge stellen, wenn ein Thema kurzfristig bedeutsam wird.

Um einen Dringlichkeitsantrag zur Abstimmung zu bringen, muss davor über dessen Dringlichkeit an sich abgestimmt werden. Dem hat der einzige Vertreter der Sozialdemokraten nicht zugestimmt, als der Antrag dennoch zur Abstimmung kam, stimmte er diesem zu. Das Thema sei laut Bürgermeister Thomas Ram kurzfristig aufgekommen, daher auch der Dringlichkeitsantrag: „Wir wollten im Gegensatz zum Bund rasch handeln. Dass gerade für die SPÖ dieses Thema nicht dringlich ist, spricht Bände und zeigt die Abgehobenheit“.

Auf den Dringlichkeitsantrag folgte übrigens noch ein Zusatzantrag der SPÖ. Stojanovic forderte darin ausnahmslos jedem Kind mit Hauptwohnsitz in Fischamend eine kostenlose warme Mahlzeit zu bieten. Kindern, die eine Schule außerhalb besuchen, soll zumindest ein Betrag im Wert der Mahlzeiten in der Stadt ausgezahlt werden. Der Zusatzantrag wurde jedoch von Bürgermeister-Liste RAM und der Liste Schuh abgelehnt, da er nicht ausreichend formuliert war.