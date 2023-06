Rund 70 Kinder zu Besuch bei der Feuerwehr Rannersdorf

„Ich will Feuerwehrmann werden“ - das ist der größte Wunsch des kleinen Drachen Grisu in der gleichnamigen Kindersendung der 1970er-Jahre. Die Faszination an der Feuerwehr ist bis heute ungebrochen, so jagen auch heute Kinder in roter Unform bei Kindermaskenbällen imaginären Bränden nach. Doch wenn es einmal zu einem tatsächlichen Ernstfall kommt, kann die Ausrüstung eines Feuerwehrmitglieds gerade für Kinder auch beängstigend sein.

Aus diesem Grund durften die Kindergartenkinder aus Rannersdorf am 31. Mai bei der örtlichen Feuerwehr reinschnuppern. Rund 70 Kinder lauschten gespannt den Erklärung der Kameraden zur Ausrüstung oder was im Fall eines Notfalls wichtig ist. Natürlich durften die Kinder das ein oder andere Ausrüstungsstück, wie etwa eine Fluchthaube, auch anprobieren.

Darüber hinaus durften sie sich beim Zielspritzen an ihren Löschfähigkeiten versuchen. „Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und zum Abschluss gab es Würstel und Limonade“, heißt es abschließend vonseiten der Rannersdorfer Feuerwehr zur NÖN.