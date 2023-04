Osterhase hoppelte trotz Regen zu Schwechats Kinderfreunden

Schon im März buchten Eltern aus der gesamten Region Tickets für ihre Kinder, um das große Osterfest der Kinderfreunde am 2. April in Schwechat nicht zu verpassen. Organisatorin Sabrina Flandorfer und ihr Team lassen sich für jedes Jahr viele Spiele und Goodies für dieses Fest einfallen. Jedoch erschwerte das nasse Wetter heuer den organisatorischen Ablauf.

Doch die Besucherinnen und Besucher waren für das Outdoorfest mit Regenmontur und mit Gummistiefeln gerüstet. Natürlich konnten nicht alle Stationen freigegeben werden, doch Dosenwerfen, Eierangeln, Balancieren, Topfstelzen-Gehen, Zielwerfen, Sackhüpfen, Osterkartenbasteln (im Kellerraum) und ein großes Vier-Gewinnt-Spiel füllten den Sammelpass mit Stempel. Jedes Kind mit vollem Stempelpass erhielt vom menschengroßen Osterhasen ein süßes Nestchen geschenkt.

Kinderfreunde-Obfrau Sabrina Flandorfer: „Wir haben vor dem Fest täglich mit der Wetterwarte telefoniert. Und es gab keine exakte Info, ob es heute regnen wird oder nicht.“ Letztes Jahre hätten die Kinderfreunde Schwechat das Fest wegen der Meteorologen verschoben und dann schien aber die Sonne am ursprünglichen Festtag. „Gott sei Dank haben wir das große Festzelt aufgestellt, so konnten alle Besucherinnen und Besucher Schutz finden, als es stärker regnete“, so die Organisatorin.

