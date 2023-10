Himberg: Evangelische Pfarre will „Gott greifbar machen“

Ursprünglich stammt die Idee der „Kirche Kunterbunt“ aus England. Etabliert hat sie sich dort 2004 als „Messy Church“, was so viel wie „chaotische Kirche“ bedeutet. Mittlerweile gibt es weltweit über 5.000 solcher Initiativen in über 30 Ländern. Und seit dem Vorjahr auch in Himberg, in der Lukaskirche in der Waldgasse 21. „Wir wollen Gott greifbar und erlebbar machen und das nicht nur individuell, sondern in der Gemeinschaft mit den Familien in Himberg und den Ortschaften rundherum“, Fahrida Koller-Zeilinger, Leiterin der „Kirche Kunterbunt“.

Dass in der Gemeinde monatlich Familiengottesdienste stattfänden und immer mehr Familien nach Himberg ziehen, sei ein Grund dafür gewesen, das Projekt ebendort ins Leben zu rufen. Koller-Zeilinger selbst lebt in Schwechat, viele Teammitglieder allerdings in Himberg. „Im Rahmen des AEL-Projekts (Aus dem Evangelium leben, Anm.) haben wir unser Kirchengebäude in Himberg umbauen lassen. Statt Kirchenbänken sind Teppichboden und Sessel hineingekommen, dadurch ist der Gottesdienstsaal flexibler nutzbar“, berichtet die Leiterin der Himberger „Kirche Kunterbunt“.

Kindgerechter Gottesdienst als Höhepunkt

Es sei ein Anliegen, die Liebe Gottes, die im Evangelium und der großen Geschichte, die sich durch die Bibel ziehe, sichtbar zu machen und widerzuspiegeln. Wie das gelingt? Durch fröhliche Musik, eine spannende Geschichte und diverse kreative Stationen, „die mit allen Sinnen die Geschichte nochmal erlebbar machen“. Bei der jüngsten „Kirche Kunterbunt“ wurde etwa durch ein Kamishibai, ein japanisches Tischtheater, die Geschichte von Ruth erzählt, einem Mädchen, dass sich auf die Reise in ein unbekanntes Land macht. „Es gab beispielsweise einen Hindernisparcours mit der Aufgabe, einen Koffer mit allen wichtigen Gegenständen zu packen, die Ruth auf der Reise brauchen könnte“, sagt Koller-Zeilinger.

Gegen Ende der Nachmittage komme es immer zu einem Höhepunkt: Einem „kleinen aber feinen“ Gottesdienst mit kindgerechter, aber prägnanter Predigt und gemeinsamer, kreativer Gebetszeit. Das alles münde schließlich in eine gemeinsame Tischgemeinschaft mit reichhaltigem Buffet. Dieses sei auch oft auf die Geschichte abgestimmt. Prinzipiell fluktuierten die Teilnehmerzahlen stets, etwa aufgrund anderer, gleichzeitig abgehaltener Veranstaltungen.

„Wir hatten Nachmittage mit 20 Kindern und Erwachsenen, teilweise aber auch schon mit 60. Zu Ostern wurde auch einmal live von einem Team des ORF mitgefilmt und dann auf ORF 3 ausgestrahlt“, sagt die Leiterin. Insgesamt werde das Projekt gut angenommen, doch in erster Linie gehe es nicht darum, die Kirche immer zu füllen. „Wir wollen Beziehungen zu den Menschen aufbauen und ihnen ermöglichen, Gott auf eine kreative Art und Weise zu erleben. Auch sonst kirchenferne Familien besuchen uns“, so die Schwechaterin.

Die nächsten Termine stehen auch schon fest: