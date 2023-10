Gemeinde-Trio lädt zum Klima-Wandertag samt Zukunftsvisionen

Drei Gemeinden, eine Klimaanpassungsregion - Lanzendorf, Maria Lanzendorf und Zwölfaxing haben heuer gemeinsam mit dem Energiepark Bruck das Projekt „KLAR Lanzendorf+“, die Abkürzung steht für Klimawandel-Anpassungsmodellregion, ins Leben gerufen. Ziel ist es, Programme und Lösungen gegen die Auswirkungen des Klimawandels für jeden Ort und in Kooperation zu erarbeiten sowie das Bewusstsein dafür in der Bevölkerung zu schaffen.

Erste Basisthemenfelder wurden bereits beim Antrag an den Klima- und Energiefonds als Förderstelle festgehalten. Der Energiepark ist für Konzeptionierung und Umsetzung zuständig, Projektverantwortliche ist Sonja Wirgler (s.wirgler@energiepark.at). Den ersten Auftritt nach außen hat „KLAR Lanzendorf+“ im Rahmen eines Klimawandertages am kommenden Sonntag, 8. Oktober. Los geht es um 10 Uhr vor dem Gemeindeamt Maria Lanzendorf. Die zehn Kilometer lange Tour führt dann über Zwölfaxing und Lanzendorf wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Zwei (Info-)Stationen entlang der Wanderstrecke

Die Wanderung dient aber nicht nur als Auftaktveranstaltung, sondern auch als Präsentationsmöglichkeit erster Agendapunkte sowie Ideen aus der Bevölkerung aufzunehmen. Informiert wird an zwei Stationen, einerseits am Sportplatz Zwölfaxing und andererseits im Park hinter der Caritas-Werkstätte in Lanzendorf. Bei Ersterem wird es neben Infoständen des Klimabündnis auch ein Quizrad sowie ein Kinderprogramm geben.

In Lanzendorf soll dann das Programm „Radeln ohne Alter“ (https://radelnohnealter.at/) vorgestellt werden. Dabei geht es im Grunde darum, älteren Menschen und Personen mit motorischen Beeinträchtigungen klimafreundliche Ausflüge zu ermöglichen. So kann man im Rahmen des Wandertages eine E-Rikscha testen. Das Ziel in Maria Lanzendorf dienst als gemütlicher Ausklang samt Kuchenbuffet und großer Tombola.