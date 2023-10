Rasante und elegante Akrobatik in der Papierfabrik Varieté

In der Papierfabrik Varieté stand am Wochenende atemberaubende Akrobatik am Programm. „Virtuoso“, eine Gruppe aus fünf Künstlern, zeigten Witz, Körperbeherrschung und jede Menge Können auf der Bühne. Die Musik und die Darbietung wusste das Publikum mit dem perfekt zusammengestellten Programm von Robin Witt zu verzaubern. Wenngleich sich Ruth Biller, Robin Witt, Annika Hakala, Jonas Witt und Charlotte Formanek mehr Zuschauerinnen und Zuschauer verdient gehabt hätten.

Die Wiener Artistengruppe wird ihr Programm aber noch am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag in der Papierfabrik präsentieren. Das Quintett tritt immer auch wieder in verschiedenen Formationen auf der ganzen Welt auf. Papierfabrik-Chef Marc Dorffner, übrigens selbst Artist, zeigte sich dennoch mit den steigenden Besucherzahlen zufrieden. „Mal sind es mehr mal sind es weniger Gäste, wir sind aber zufrieden am Interesse der Besucher. Unser Programm steht bereits bis Ende des Jahres fest und für manche Veranstaltungen sind wir bereits ausgebucht“, hält Dorffner fest.

Infos: www.papierfabrik-variete.com/virtuoso