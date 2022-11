Rückenweh adé: Arztpraxis erweitert Angebot

Die Arztpraxis von Samir Tillawi hat Verstärkung bekommen. Die Schwadorferin Lemia Streinzer bietet seit dem 20. September Rücken- und Entspannungstraining in der Klein-Neusiedler Ordination an. So richtig gestartet ist das Ganze durch eine Coronavirus-Erkrankung dann etwa Anfang bis Mitte Oktober.

Seitdem nehmen immer mehr Leute das Angebot in Anspruch. Die Hauptzielgruppe sind Senioren, die beweglich und autonom bleiben wollen, aber es werden auch jüngere Menschen mit Verspannungen und Rückenschmerzen eingeladen sich zu melden. Grundsätzlich wird alles außerhalb von Physiotherapie und medizinischer Rehabilitation angeboten. Die Zusammenarbeit ist eigentlich zufällig zustandegekommen. „Ich habe Inserate geschalten, dass ich jemanden in die Richtung von Physiotherapie oder Rückentraining suchen würde. Lemia Streinzer hat sich dann mit ihrem Trainingsangebot bei mir gemeldet“, erzählt der Arzt gegenüber der NÖN.

„Ich hatte die Anzeige schon länger gesehen und mich dann irgendwann bei ihm gemeldet, obwohl ich keine Physiotherapeutin bin. Ich bin diplomierte Wirbelsäulen-, Entspannungs- und Seniorentrainerin. Der Herr Doktor hat aber trotzdem Interesse gehabt und dann zugesagt, so sind wir dazu gekommen“, informiert Streinzer im NÖN-Gespräch. Der Ablauf funktioniert so, dass Tillawi Patienten an Streinzer weitervermittelt.

Der restliche Ablauf des Trainings wird dann zwischen Patienten und der Trainerin geregelt. Das hat den Vorteil, dass bereits Vertrauen gegeben ist und man sich in der Ordination in einer Komfortzone befindet. Falls ein Patient während der Öffnungszeiten nicht kann oder nicht mobil ist, besteht die Möglichkeit eines Hausbesuchs. Beide Parteien, Streinzer und Tillawi sind so weit sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit und freuen sich auf eine erfolgreiche Zukunft.

