Moosbrunn plant Kinderkrippe

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Die Kinderbetreuung in Moosbrunn zählt laut dem Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer zu den 13 besten in ganz Niederösterreich. Somit ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Ort besonders gut ausgebaut. Neben der Nachmittagsbetreuung in der Volksschule und einer durchgehenden Ferienbetreuung in Kindergarten und Schule, will die Gemeinde aber nun weitere Maßstäbe setzen.

Denn die niederösterreichischen Landeskindergärten nehmen Kinder erst frühestens mit 2,5 Lebensjahren auf, der Karenzanspruch gilt jedoch nur für die ersten zwei Lebensjahre. Dies sei der ausschlaggebende Grund für den einstimmigen Entschluss im Gemeinderat gewesen, eine neue Tagesbetreuungsstätte zu etablieren, erklärt Bürgermeister Paul Frühling (ÖVP): „Gerade die Zeit zwischen Karenzende und Kindergartenbeginn stellt eine klaffende Lücke für Eltern dar. Deshalb wollen wir eine neue Betreuungsstätte für Kinder zwischen ein und drei Jahren errichten.“

Fragebogen-Aktion brachte klaren Auftrag

Im Vorfeld wurde an die Bevölkerung eine Umfrage ausgeschickt, um den Bedarf für eine solche Betreuung zu erheben. Laut Frühling ergaben die Fragebögen ein eindeutiges Ergebnis und einen entsprechenden Handlungsbedarf.

Die neue Tagesbetreuungsstätte soll ab September 2022 in den neuen Räumlichkeiten der Volksschule eingerichtet werden. Die Einrichtung wurde bereits von einer Kommission des Landes überprüft und genehmigt. Zurzeit laufen noch Verhandlungen, um das Angebot organisatorisch und personell aufzusetzen.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.