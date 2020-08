„Irgendwer musste die Feuerwehr übernehmen“, erinnert sich Josef Plattl im NÖN-Gespräch an das Jahr 1960 zurück. Damals musste er den an einem Herzinfarkt verstorbenen Kommandaten ersetzen, da die Feuerwehr plötzlich ohne Führung war. Plattl, der damals bereits in Tulln die Chargenkurse absolviert hatte, war die erste Wahl der Mannschaft. Bis in das Jahr 1981 übte er diese Position aus.

Der heute 95-Jährige erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. „In einem Jahr hatten sechs Fußballer beim Verein aufgehört und ich habe sie sofort zu mir geholt“, berichtet Plattl außerdem, dass er, für den Ankauf des ersten Feuerwehrautos für die FF Kleinneusiedl, einen Antrag beim Land stellte. Die meisten Einsätze der Kleinneusiedler Feuerwehr betrafen damals Pkw-Havarien. Besonders stolz ist Plattl auf den Übungsgroßeinsatz in Kleinneusiedl, der Dank seiner guten Kontakte zum Flughafenkommandanten zustande kam.

Bei Kriegseinsätzen fünf Mal verwundet

Plattl war erst 14 Jahre alt, als er in die Feuerwehr in Enzersdorf eintrat. „Sieben Monate bin ich auf dem Boden gelegen“, schweift Plattl beim Erzählen seiner Feuerwehranekdoten aber auch gerne einmal ab und denkt an seine Soldaten-Ausbildung im Zweiten Weltkrieg zurück. Bei drei Fronteinsätzen wurde er insgesamt fünf Mal verwundet. Nachdem er heiratete und nach Kleinneusiedl zog, wurde er im Jahr 1957 zur Freiwilligen Feuerwehr Kleinneusiedl überstellt, wo er als Maschinist tätig war und der Gruppe schließlich bis in das Jahr 1991 treu blieb. Dann folgte der Eintritt in den Reservestand.

29 Jahre später standen dem 95-Jährigen unter anderem der aktuelle Kommandant Ernst Samuel und sein Stellvertreter Bernhard Leutgeb vor seiner Tür, um dem Ehrenhauptbrandinspektor zur 80-jährigen Mitgliedschaft bei der Feuerwehr zu gratulieren. Für diesen Verdienst erhielt er vom Land eine Urkunde samt Medaille.