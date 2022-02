Fest zum Feuerwehr-100er

Grund zum Feiern gibt es für die Feuerwehr in Kleinneusiedl dieses Jahr allemal: Heuer feiert man das 100-jährige Bestehen und will dies auch angemessen begehen. Deshalb wird derzeit an einem größeren Fest im letzten Juli-Wochenende geplant.

Kommandant Ernst Samuel erklärt dazu: „Für unser 100-jähriges Jubiläum haben wir in Planung, Ende Juli ein dreitägiges Fest zu veranstalten. Die Bevölkerung vermisst wegen der Corona-Pandemie ohnehin solche Feste und diesen Sommer wird es vermutlich endlich wieder möglich sein, ein größeres Fest zu veranstalten.“

Die Veranstaltung soll, ähnlich wie der Dämmerschoppen im vergangenen Sommer, im und um das Feuerwehrhaus stattfinden. „Wir hoffen, dass wir den Kleinneusiedlern und unserer Feuerwehr ein würdiges Fest bieten können“, sagt Samuel.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden