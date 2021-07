Trauer herrscht in Kleinneusiedl, denn mit Bedauern gab die Gemeinde vergangene Woche bekannt, dass der langjährige Alt-Bürgermeister Franz Eder verstorben ist. Eder, der auch Ehrenbürger der Gemeinde war, war jahrzehntelang in der Gemeindepolitik tätig und erreichte ein Alter von 93 Jahren.

„Wir beklagen den Verlust eines lieben Menschen und wünschen den Angehörigen auf diesem Wege unser aufrichtiges Beileid“, sagt Bürgermeister Robert Szekely (SPÖ).

Zusätzlich Aufsichtsrat am Flughafen

Geboren ist Eder am 10. Juli 1927 und war bereits als junger Mann in den örtlichen Vereinen tätig. Gespielt hat er im jungen Alter beim ASK Kleinneusiedl als Tormann. Doch seine Jugend war geprägt vom Zweiten Weltkrieg. Hinzu kam, dass sein Vater im Krieg in die Wehrmacht einberufen wurde und Eder die häusliche Landwirtschaft gemeinsam mit seiner Mutter alleine bewirtschaften musste. Den Krieg überstanden, war Eder beruflich später bei der Eisenbahn in Schwechat tätig und arbeitete dort im Verschub.

Die politische Karriere startete Eder mit 35 Jahren als Gemeinderat in Kleinneusiedl. Ab dem 12. April 1980 bis 31. Dezember 1991 übte er schließlich das Amt des Bürgermeisters aus und war somit über elf Jahre lang Ortschef in Kleinneusiedl.

In seiner Amtszeit wurde unter anderem der Spielplatz und die dazugehörige Parkanlage in der Kellerzeile erschaffen, die Sportplatzkabinen wurden neu erbaut, der großvolumige Wohnbau in der Gemeinde wurde gefördert und die Kleinneusiedler Chronik wurde publiziert. Im Zuge der langjährigen politischen Tätigkeit in der Gemeinde wurde ihm schließlich auch die Ehrenbürgerschaft verliehen.

Neben der Ausübung des Bürgermeisteramtes war der Verstorbene auch Aufsichtsrat am Flughafen Wien.