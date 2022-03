ÖBB-Gleise wurden saniert

Werbung

Die Gleisanlagen in der Gemeinde Kleinneusiedl, die von Fischamend kommend in Richtung Schwadorf führen, stammen noch aus einer Zeit, in der eine Personenzugverbindung von Fischamend nach Mannersdorf bestand.

Heute dienen sie vor allem nur noch als Nebenstrecke für den Güterverkehr von Industriebetrieben in der Umgebung. „Die Bahnlinie ist vor allem für die Firma Swietelsky zwischen Fischamend und Kleinneusiedl und für das Schwadorfer Lagerhaus von Bedeutung. Zusätzlich bieten die Gleise auch eine Verbindung für Gütertransporte zwischen Fischamend und Götzendorf“, erklärt ÖBB-Sprecher Christopher Seif.

Da sich die Gleise in Besitz der Bundesbahnen befinden, wurden Ende März Sanierungsarbeiten durchgeführt, um den Güterverkehr in Folge uneingeschränkt zu ermöglichen. Es handelte sich dabei um eine Gleislageanpassung an den Bahnübergängen, um die dortigen Überhöhungen anzupassen.

„Die Gleisanpassungen auf der vorgesehenen Anschlussbahn wurden innerhalb eines Zeitraums von fünf Tagen fertiggestellt. Es handelte sich dabei um einen Überhöhungsabbau“, betont Seif auf NÖN-Nachfrage.

