Verein "Katzfatz" ringt um Personal und Geld

Schwadorfs SPÖ-Bürgermeister Jürgen Maschl (r.) übergibt in der örtlichen Tierarzt-Praxis von Michael Nathaniel (rechts hinten) einen Spendencheck in Höhe von 680 Euro an Obfrau Kerstin König. Spenden wie diese sind für den Verein „KatzFatz“ überlebensnotwendig.

Foto: Gemeinde