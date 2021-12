Zuschuss für Grippe-Impfung

Wer sich zukünftig gegen die echte Grippe (Influenza) impfen möchte, bekommt ab sofort eine Förderung von der Gemeinde in Höhe von 20 Euro. Dies wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung beschlossen. Der Zuschuss ist nur für Menschen mit Hauptwohnsitz in Kleinneusiedl vorgesehen. Die Förderung kann per E-Mail oder direkt am Gemeindeamt beantragt werden.

Die Gemeinde möchte so ihre Bewohner dazu bewegen, sich neben dem Coronavirus auch gegen die Grippe impfen zu lassen, erklärt Bürgermeister Robert Szekely (SPÖ): „Wir leben bereits in einer Pandemie, deshalb ist es wichtig das Gesundheitssystem zu entlasten und sich auch gegen andere Krankheiten zu schützen.“

Dies bestätigt auch Gemeindearzt Samir Tillawi, der die Förderung begrüßt: „Ich halte diese Vorgehensweise für sehr verantwortungsvoll, um so die Bürger auch zur Grippeimpfung zu motivieren.“ Laut Tillawi wird die Impfung gegen die Grippe in seiner Praxis ebenso gut angenommen wie die Corona-Impfung.