Schwechater Musikschule bekommt eine „grüne“ Fassade

Noch braucht es etwas Fantasie, um sich das künftige Erscheinungsbild des Musikschulgebäudes vorstellen zu können. Die derzeit noch recht spärlich auf fünf Tröge verteilten Ranken, werden jedoch in Zukunft für ein deutlich grüneres Bild am Hauptplatz sorgen. Die Kletterpflanzen werden sich jedenfalls an den an der Hausmauer montierten Rankhilfen empor bewegen und letztlich die gesamte Fläche bedecken. Die Begrünung der Fassade der Joseph Eybler-Musikschule soll gleich mehrere Effekte nach sich ziehen.

Allen voran werden die Kletterpflanzen für einen naturnahen Touch am sonst grau in grau gehaltenen Hauptplatz sorgen. „Wir hoffen, dass die Fassadenbegrünung einmal mehr ein Naturgefühl auf diesem doch recht trockenen Hauptplatz auslöst. Wir können zwar nicht auf das was früher hier war zurückbauen, bemühen uns daher jetzt umso mehr, es so gemütlich und schön wie möglich hier zu machen und die Begrünung ist ein Teil davon“, erklärt Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ).

Raumklima in Musikschule verbessern

Gleichzeitig hat eine begrünte Fassade aber auch positive Auswirkungen auf Umweltbelastungen in der Luft sowie das Klima im Gebäude. „Die Grünfassade reduziert die Belastung durch Feinstaub und CO2 und sorgt für eine natürliche Isolation des Gebäudes“, hält Baustadtrat Simon Jahn (Grüne) fest. Eine „temperaturmäßig positive Wirkung“ in der Musikschule aber auch am Hauptplatz erwartet sich Bildungsstadträtin Inna Mlada (SPÖ). „Selbstverständlich wird es einige Monate dauern, bis die Begrünung so weit gewachsen ist, dass sie ihre Wirkung zeigt. Aber der erste Schritt für den ersten Beispiel ist hiermit gemacht“, untermauert sie.

Umgesetzt wurde das Projekt von der Wiener Firma „Berta“. Der verwendete Trog der Kletterpflanzen ist frostbeständig und verfügt über ein integriertes Wasserreservoir, sodass nur ein- bis zweimal pro Woche gegossen werden muss. Zudem ist der Trog langlebig, recyclebar und mit verschiedenen Materialien, Pflanzenarten und gegebenenfalls Bewässerungssystemen kombinierbar. Sämtliche eingesetzten Materialien und Produkte, wie etwa das Vegetationssubstrat, entsprechen laut Stadtgemeinde „höchsten Qualitätsstandards".

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.