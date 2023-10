Ein Wandertag als Kickoff für KLAR!Lanzendorf+

Immer bedrohlich dunkler wurden die Wolken am Sonntagvormittag, als sich 25 Menschen und ein Hund vor dem Maria Lanzendorfer Gemeindeamt aufmachten, ihre 10,7 Kilometer lange Wanderung in Angriff zu nehmen. Der Weg führte via Zwölfaxing und Lanzendorf wieder zurück zum Ausgangspunkt. Und das alles mit gutem Grund: die drei Gemeinden bilden gemeinsam die Region KLAR!Lanzendorf+, die mit dieser Wanderung zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist.

Das KLAR!-Programm (Klimawandel-Anpassungsmodellregion) beschäftigt sich unter anderem mit den Fragen, wo Flächen wieder entsiegelt und begrünt werden können, wo allenfalls in den Gemeinden Beschattung gewünscht und erforderlich ist und wo es noch Lücken im Radwegenetz zu schließen gilt. „Der Wandertag ermöglicht mir, mit den Menschen in Kontakt zu treten und den Puls zu fühlen“, sagte Sonja Wirgler, die als Managerin rund 20 Wochenstunden für die Belange der drei Lanzendorf+-Gemeinden aufwenden kann. Es gehe darum, die KLAR!-Regionen auf die möglichen Auswirkungen des Klimawandels vorzubereiten und fit zu machen, sagte sie.

„Der Klimawandel bringt Veränderungen im Wetter mit sich. Und das spüren wir auch in unserer Region“, sagte Lanzendorfs Vizebürgermeister in seiner kurzen Ansprache und streifte damit einen der Hauptpunkte, um die sich Sonja Wirgler künftig kümmern wird. „Mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie den Umweltgemeinderätinnen und -räten werde ich mich regelmäßig austauschen und erörtern, wo wir gemeinsam ansetzen können, um für klimabedingte Umweltereignisse gerüstet zu sein. Das kann zum Beispiel ein länger anhaltender Stromausfall oder ein Ereignis mit Starkregen sein“, erläuterte Wirgler.

Konkrete Punkte für Lanzendorf, Maria Lanzendorf oder Zwölfaxing gebe es noch nicht, sagte Sonja Wirgler. „Wir stehen da gemeinsam mitten in der Evaluationsphase. Eine Idee aber ist beim Wandertag aufgekommen: der Müllsammel-Verein '1piece each Lanzendorf/Maria Lanzendorf' will bei einer der nächsten Müllsammelaktionen im Frühjahr für jede aufgeklaubte Getränkedose beim Fundort den Inhalt eines von 'Natur im Garten' stammenden Beutels mit Wildblumensamen verstreuen. Damit sollen Schmetterlinge, Bienen und die vielen anderen Insekten unterstützt werden.“

Am Sonntag wurde aber nicht nur gemeinsam gewandert, denn an zwei Stationen gab es für die Teilnehmenden wertvolle Informationen. Am Sportplatz in Zwölfaxing standen Mitarbeiter des Klimabündnis Red und Antwort und am Quizrad konnten das Wissen überprüft und Goodies gewonnen werden. Zudem wurde bei einem Kinderprogramm auf spielerische Weise der Wasserkreislauf vorgestellt und mit den Kindern Tipps zum Wassersparen erarbeitet. „Vielen Kindern ist gar nicht bewusst, dass warmes Wasser aus dem Wasserhahn die Eltern mehr Geld kostet als kaltes. Zudem wurde ihnen erklärt, dass Wasser-Abstellen während des Zähneputzens eine sinnvolle und wichtige Massnahme ist“, sagte Sonja Wirgler.

Beim Caritas-Heim in Lanzendorf stellte Elisabeth Füssl das Programm „Radeln ohne Alter“ vor. In erster Linie geht es hierbei darum, dass Seniorinnen und Senioren – oder auch motorisch beeinträchtigte Menschen – dank einer E-Rikscha klimafreundliche Ausflüge in die Natur machen können. Den Abschluss der Veranstaltung bildete das gemütliche Zusammensitzen im Gemeindesaal von Maria Lanzendorf.

Weil Sonnenstrahlen nur beim Start zu sehen waren und sich dann Wind (bis zum Sportplatz Zwölfaxing) und Regen (ab dem Sportplatz Zwölfaxing) abwechselten, waren Kaffee und Kuchen am frühen Nachmittag eine willkommene Stärkung für die Mitglieder der Wandergruppe. Bei einer Tombola gab es zudem als Preise einen Windradaufstieg auf das Aussichtswindrad in Bruck/Leitha, Gutscheine oder ein von der Caritas Werkstätte gefertigtes Insektenhotel zu gewinnen.