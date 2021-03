„Ich bin mit keiner Partei zufrieden und will mit keiner politischen Richtung mehr in Verbindung gebracht werden“, erklärt Sascha Csida. Der bisherige Gemeindeparteiobmann und langjährige Gemeinderat der FPÖ wolle „weder für Herrn Strache noch für Herrn Kickl, sondern für Himberg arbeiten“, rechnet er mit den Blauen ab. Mit ihm kehren auch die beiden Gemeinderäte Brigitte Steiniger und Gerhard Kögl der Partei den Rücken. Sie werden künftig als fraktionslose Mandatare agieren. „Wir glauben, dass wir ohne Diskrepanz zur Partei mehr einbringen können“, sagt Steininger.

Bezirksobmann Werner Herbert will nun eine neue Ortsgruppe aufbauen. privat

Das Trio plant allerdings bereits einen Neustart auf kommunalpolitischer Ebene. „Vielleicht kandidieren wir bei der nächsten Gemeinderatswahl als eigene Liste“, überlegt Csida. Zumindest der Name steht laut Csida schon fest: „Himberg lebt“. Vorerst übernimmt FPÖ-Bezirksparteiobmann Werner Herbert interimistisch die Ortspartei. „Für mich war der Parteiaustritt der drei ein überraschender Schritt, aber wir haben uns im Guten getrennt“, sagt Herbert. Er wolle nun bis zur nächsten Gemeinderatswahl eine „neue schlagkräftige Organisation aufbauen“. Hinter den Kulissen wird gemunkelt, dass bei Csidas Abschied auch ein umstrittenes Posting eine Rolle gespielt haben könnte.

Er kommentiert auf Facebook die Aussage des Grünen Gesundheitsministers Rudolf Anschober, dass eine „Einschränkung des Bewegungsradius“ als Corona-Notbremse denkbar sei mit „Grüner Wurm – eine 30.06 mit Swarovsky Optik könnte helfen“. Gemeint war damit ein Gewehr. Bezirksparteiobmann Herbert: „Ich erspar mir dazu jeden Kommentar. Die FPÖ distanziert sich von solchen Postings.“ Csida selbst fühlt sich missverstanden: „Ich wollte damit niemanden bedrohen, sondern ausdrücken, dass ich mich selbst bedroht fühle. Eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit geht zu weit.“

Csida: „Parteiensystem hat sich überlebt“

Tatsächlich gilt Csida als moderater Gesprächspartner. Als die Freiheitlichen bei den Gemeinderatswahlen im Vorjahr zwei Mandate verloren und damit halbiert wurden, zog Spitzenkandidat Csida die Konsequenz und nahm sein Mandat erst gar nicht an. Dass er nun mit der Gründung einer eigenen Liste liebäugelt, ist dennoch überraschend. „Das Parteiensystem hat sich überlebt“, begründet Csida seinen Plan. „Wir haben als FPÖ viele gute Vorschläge im Gemeinderat eingebracht, die aus politischen Gründen nicht aufgegriffen wurden“, glaubt er. „Jetzt sind wir in unserer Handlungsfreiheit an nichts mehr gebunden.“ Unklar ist noch, ob sich noch weitere FPÖ-Mitglieder dem Trio anschließen. In den nächsten Tagen wollen Csida, Steiniger und Kögl die Parteifreunde jedenfalls über ihren Austritt schriftlich informieren. Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ) sieht den blauen Turbulenzen gelassen zu. „Ich nehme zur Kenntnis, dass die FPÖ-Gemeinderäte künftig als freie Gemeinderäte an den Sitzungen teilnehmen.“