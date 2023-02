Knapp 3.900 Kabarettfans bei Schwechater Satirefestival

Die mageren Jahre sind vorbei: Das gilt auch für die Besucherzahlen im Theater Forum. So besuchten rund 3.900 Kabarettfans in den vergangenen Wochen das Satirefestival. Das ergibt eine Gesamtauslastung der insgesamt 33 Vorstellungen von etwas mehr als 84 Prozent.

Damit erreicht man in etwa wieder jene Zahlen wie vor der Pandemie. „Wir sind sehr froh darüber, dass sich die Anzahl des Publikums sehr gesteigert hat und wir immerhin 19 ausverkaufte Abende hatten“, ziehen die Theaterchefs Manuela Seidl und Daniel Truttmann ein positives Resümee.

Dank ans Publikum

Einen besonderen Dank richtet das Duo naturgemäß an das Publikum. „Danke, dass ihr uns besucht und dass ihr an unserem Programm interessiert seid. Gerade nach so herausfordernden Zeiten berührt das sehr und macht uns richtig glücklich, da man wieder weiß, wofür wir das alles machen“, unterstreichen Seidl und Truttmann gegenüber der NÖN.

Besonders gut besucht waren etwa Kapazunder wie Roland Düringer, Chris Lohner oder Lokalmatadorin Aida Loos. Doch es gab auch Termine, die sich mehr verdient hätte wie „Christoph & Lollo“ oder auch die abschließende „Mixed Show“ der Jung-Kabarettisten am Freitag. Dabei präsentierten vier Künstler der „neuen Generation“ jeweils einen etwa halbstündigen Ausschnitt aus ihren aktuellen Programmen.

Unterhaltsamer Abschluss

Den Anfang machte die Niederösterreicherin Evelin Pichler, die 2018 den „Schmähtterling“ gewann, ein Preis des Brucker Kulturvereins „Stosszeit“ für Nachwuchskabarettisten. Unterhaltsam blödelte sie sich vom Jägermeister-Rausch am Land zum urbanen Gin-Tonic und zur Handy-Sucht.

Die Niederösterreicherin Evelin Pichler hat beim Autofahren humorvolle Probleme mit dem Handy. Foto: Otto Havelka

Höchst vergnüglich präsentierte der Münchner Michael Mutig sein erstes Soloprogramm „MUTwillig“, in dem der „Vollblut-Bayer“ sich in Österreich integriert – „nach zwei Wochen wollte ich keine Deutschen mehr“ – und über manche Sprachbarrieren stolpert.

Der Innviertler Schauspieler Wolfgang Huber kämpfte sich als Martina Wanger in „Spinnt denn die Wöt?“ durch eine skurrile Welt neuer Techniken und Hausbauten, ehe die gelernte Musicaldarstellerin Katrin Immervoll alias „Katie La Folle“ mit „Furios“ zum Finale auf die Bühne tanzte – eine flotte Melange aus Gesang, Gesellschaftskritik und Schlüpfrigkeit.

Auch wenn in Summe der eine oder andere Witz eher flach daherkam, war es ein unterhaltsamer Abend und Ausblick auf eine neue Comedian-Generation.

Keine Nachrichten aus Schwechat mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.