Motorradfahrer bricht sich bei Crash in Schwechat den Unterarm

Unübersichtlich und mitunter gefährlich - die Einfahrt zur Postfiliale an der Ecke Sendnergasse und Wiener Straße ist alles andere als ideal. Das wurde nun am Montag gegen 13.45 Uhr einem jungen Motorradfahrer aus Schwechat zum Verhängnis. Der Anfang-20-Jährige war gerade mit seiner Maschine in Richtung Hauptplatz unterwegs, als es kurz vor der Kreuzung zur Kollision mit einem Auto kam. Der Pkw-Lenker wollte mit seinem BMW von der Wiener Straße kommend gerade auf den Postparkplatz einbiegen. Die Schuldfrage ist nach NÖN-Informationen noch ungeklärt. Die Ermittlungen der Schwechater Polizei laufen.

Der junge Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß einen Unterarmbruch, die Versorgungskette war jedoch fast ab der ersten Minute gegeben. Denn zeitgleich mit dem Unfall waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat am Hauptplatz im Rahmen der Drehleiterausbildung am Hauptplatz vor Ort. Sie leisteten sofort Erste Hilfe. Anschließend übernahm das Rote Kreuz Schwechat die Versorgung und brachte den Biker unter Notarztbegleitung ins Krankenhaus nach Baden. Die Feuerwehr sorgte für die Bergung der beiden Unfallfahrzeuge.

Lkw hinterließ ein Kilometer lange Ölspur

Dieser Einsatz war allerdings nicht der einzige an diesem Montag. Denn kurz vor dem Zusammenstoß in der Sendnergasse wurden die Feuerwehrmitglieder zu einer fast einen Kilometer langen Ölspur auf die S1 im Bereich der Ausfahrt Schwechat-Süd gerufen. Der Motoröltank eines Lkw war leck, die Ölspur zog sich von der S1 in Fahrtrichtung Ostautobahn über die Ausfahrt Schwechat-Süd bis kurz vor dem Kreisverkehr auf der Himberger Straße.

Denn dort hatte der Fahrer den Ölverlust bemerkt und seinen Laster sofort in die Pannenbucht gelenkt. Die Schwechater Kameraden mussten die gesamte Ölspur mit Bindemittel bearbeiten, um die Gefahrensituation zu entschärfen. Auch in der Pannenbucht selbst musste das ausgetretene Motoröl gebunden werden.