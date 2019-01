Der Termin für die Gemeinderatswahl dürfte – zumindest laut ÖVP NÖ – mit 26. Jänner bereits feststehen. Der offizielle Startschuss für den Wahlkampf soll in Schwechat frühestens nach dem Sommer fallen. Dennoch hat eine Kommunal-Wahl andere Gesetzes als auf Landes- oder gar Bundesebene.

Die Themen sind deutlich näher am Wähler, die Kandidaten mehr oder weniger direkt aus der unmittelbaren Bevölkerung. Daher wird unterschwellig das ganze Jahr 2019 wahlgekämpft werden. Den Anfang machte in der Vorwoche die Stadt-ÖVP. Erste Inhalte setzen, Ziele formulieren. Zu offensiv sollte es aber nicht sein, sonst sind die potenziellen Wähler bald der Themen müde.

In der Braustadt ist es besonders spannend. Die SPÖ unter Karin Baier hat sich bisher wenig zu Schulden kommen lassen, die Grünen wollen in der Regierung bleiben. Dort will auch die ÖVP hin und die FPÖ trachtet danach, weiter zu den Roten aufzuschließen. Ein heißes Polit-Jahr ist garantiert.