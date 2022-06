Anderer Weg ist besser

Gleich vorweg: Die regelmäßige Mieterhöhung ist eigentlich ein gesetzlich vorgeschriebener Vorgang. Insofern war die Stadt Schwechat schon großzügig, dass sie die Anpassung überhaupt ausgesetzt hat. Dem Stadtbudget entgehen damit immerhin 20.000 Euro pro Monat.

Das ist vermutlich auch der Grund, warum man nun doch wieder eine Kehrtwende gemacht hat. Zumindest ist das Hin und Her nicht anders zu erklären. Im März hatte es immerhin noch geheißen, man will erst in der Juni-Sitzung des Gemeinderats beraten, wie man weiter verfährt. Dass nun knapp einen Monat davor extra eine Sitzung eingeschoben wurde, um die Aussetzung mit Juli zu beenden, kam also schon überraschend.

Unterm Strich ist die Lösung, den Mietern in anderer Form unter die Arme zu greifen, aber ohnehin die bessere und gerechtere. Von ihr profitieren nämlich alle Mieter, nicht nur jene in den Gemeindebauten.