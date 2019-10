Müllsäcke am Straßenrand oder in Windschutzgürteln sorgen immer wieder für Ärger. Völlig zu Recht. Gerade in einem in Sachen Müllsammeln gut aufgestellten Land wie Österreich sollte das eigentlich kein Problem sein.

Die Müllsäcke sind jedoch nur eine Seite der Medaille. Denn eine weit unscheinbarere, aber mindestens genauso ärgerliche Seite der Umweltverschmutzung sind die kleinen orangefarbenen Zigarettenstummel, die beinahe überall zu finden sind. Der Lanzendorfer SP-Gemeinderat Heinz Blocher kann davon ein Lied singen. Er sammelte mit Mitstreitern seit dem Frühjahr 12.000 Tschickreste.

Sogar auf Spielplätzen lassen scheinbar Unbelehrbare die Stummel fallen. Dagegen will man in Ebergassing aber nun mit empfindlichen Geldstrafen vorgehen. Die Beweislast ist in diesem Fall nicht so einfach zu finden. Traurig, aber wahr: Es braucht scheinbar solche Maßnahmen, um etwas Selbstverständliches noch selbstverständlicher zu machen.

